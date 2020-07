Amerikai előválasztások

Jeff Sessions volt igazságügyi miniszter vesztett Alabamában

Jeff Sessions, Donald Trump amerikai elnök kormányzatának volt igazságügyi minisztere alulmaradt az alabamai republikánus szenátusi előválasztáson a Trump támogatta republikánus jelölttel szemben - derül ki a szerdán közzétett választási eredményekből.



Kedden a republikánusok három amerikai tagállamban - Maine-ben, Texasban és Alabamában - tartottak előválasztásokat, de nem elnökjelöltre, hanem képviselő-, és szenátorjelöltekre voksoltak. Mindenütt a papírforma érvényesült, egyedül Alabamában nem, s ez nagy feltűnést keltett az amerikai politikai életben.



Alabamában, ahol 2016-ban Donald Trump elnökjelöltként 28 százalékos előnnyel nyert Hillary Clintonnal, a demokraták korábbi elnökjelöltjével szemben, kedden éjjel Tommy Tuberville-nek, az Auburn Egyetem korábbi labdarúgóedzőjének győzelmét hirdették ki a szenátusi előválasztáson. Tuberville Trump többször nyilvánosan is kifejtett támogatását élvezte, és a voksok 61 százalékát szerezte meg, míg Sessionst a szavazóknak csak 39 százaléka támogatta. Donald Trump még szerdára virradóra a Twitteren fejezte ki örömét, mint írta: Tommy Tuberville nagy győzelmet aratott Jeff Sessions felett".



Több elemző, így a közszolgálati rádió (NPR) kommentárja szerint Sessions veresége jelzi, hogy a republikánus táborban szinte osztatlan az újraválasztásáért küzdő Trump támogatottsága.



Az egész életében politikával foglalkozó Sessions akkor veszítette el az elnök bizalmát, amikor 2017 márciusában kivonta magát abból a vizsgálatból, amely annak feltárására irányult, hogy vajon Donald Trump 2016-os kampányának munkatársai összejátszottak-e oroszokkal Trump választási győzelme érdekében. Sessions 2017-ben azzal indokolta döntését, hogy 2016-ban, a választási kampány során maga is találkozott a washingtoni orosz nagykövettel, miközben Trump egyik tanácsadója volt. A döntést azonban Donald Trump úgy értékelte, hogy Sessions nem állt ki mellette. Az alabamai politikus 2018 végén - Trump többszöri nyilvános bírálatait követően - lemondásra kényszerült az igazságügyi tárca vezetéséről. Az amerikai elnök az idei kampány elejétől kezdve végig Sessions kihívóját támogatta.



Sessions, mielőtt a Trump-kormányzat tagja lett, Alabama szenátora volt a washingtoni kongresszusban, mindig erőteljesen ellenezte az illegális bevándorlást, és a Republikánus Párt konzervatívabb politikusai közé sorolták. Az első szenátor volt, aki 2016-ban támogatásáról biztosította Trump elnökjelöltségét. A mostani előválasztási kampányban is folyamatosan támogatásáról biztosította mind az elnököt, mind a kormányzat programját.