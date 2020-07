Koronavírus-járvány

Orosz hadsereg: veszélytelen a letesztelt vakcina

A vakcina beadását követően átmenetileg hőemelkedés vagy 38 fokos láz jelentkezett náluk és az oltás helyén enyhe fájdalmat és keményedést éreztek. 2020.07.15 18:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Veszélytelennek és a szervezet által könnyen elviselhetőnek minősítette a Covid-19 elleni első orosz vakcinát szerdai közleményében az orosz védelmi minisztérium.



A tárca közölte, hogy szerdán kiírták a hadsereg központi, Nyikolaj Burdenko akadémikus nevét viselő kórházából az oltóanyag klinikai tesztelésében rész vevő önkéntesek első, 18 fős csoportját. A második csoportot a tervek szerint hétfőn engedik majd haza. A kísérlet alanyainak szervezetében antitestek képződtek.



Az Interfax által megszólaltatott kísérleti alanyok azt mondták, hogy a vakcina beadását követően átmenetileg hőemelkedés vagy 38 fokos láz jelentkezett náluk és az oltás helyén enyhe fájdalmat és keményedést éreztek. Az önkéntesek a hírügynökség szerint 100 ezer rubel (mintegy 437 ezer forint) honoráriumban részesülnek.



Beszámolt az első önkéntesek elbocsátásáról moszkvai Ivan Szecsenov Orvostudományi Egyetem is, rámutatva, hogy az orosz egészségügyi minisztérium Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézete (NICEM) által kifejlesztett vakcina tesztelése az egészégügyi felsőoktatási szakintézményben és a Burdenko kórházba történt, 18 és 65 év közötti férfiakon és nőkön. Korábban az egyetem is jelezte, hogy az oltóanyag bevitele utáni első napon többeknél testhőmérséklet-növekedés és fejfájás jelentkezett.



Alekszandr Gincburg, a Gamaleja Intézet vezérigazgatója korábban elmondta: arra számít, hogy a vakcinát augusztus 12-ig regisztrálni fogja a járványügyi védekezésben illetékes orosz fogyasztóvédelmi felügyelethez (Roszpotrebnadzor) és az oltóanyag a jövő hónap közepén már forgalmazásba kerülhet. Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője kijelentette, hogy Oroszország 200 millió dózis vakcinát tervez gyártatni az év végéig.



Az orosz bejelentésekkel párhuzamosan az elmúlt napokban Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban is megjelentek hírek sikeres vakcinafejlesztésről.



Oroszország szerdán eltörölte a kötelező kéthetes karanténba vonulást azon beutazó külföldi állampolgárok esetében, akik háromnaposnál nem régebbi negatív Covid-19-tesztet tudnak felmutatni. Az érintetteknek orosz vagy angol nyelvű igazolással kell rendelkezniük arról, hogy polimeráz láncreakció (PRC) módszerével elvégzett laboratóriumi vizsgálaton estek át, nem fertőzöttek, vagy hogy G immunoglobulin (IgG) antitest termelődött a szervezetükben. A hazatérő orosz állampolgároknak, ha a határátlépéskor nem rendelkeznek ilyen teszteredménnyel, három napon belül el kell végeztetniük a Covid-19 szűrést.



Törökország bejelentette, hogy szerdától felújította Oroszországgal a rendes légiközlekedést.

Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzések száma az elmúlt nap alatt 6422-vel 746 369-re emelkedett a szerdán közzétett hivatalos adatok szerint. Ez 0,9 százalékos napi növekményt jelent. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 26,6 százaléka tünetmentes.



Oroszország jelenleg a negyedik helyen áll a világon a fertőzöttek számát tekintve, az Egyesült Államok (3 431 574), Brazília (1 926 824) és India (936 181) után.



Az aktív esetek száma 4158-cal 211 350-re csökkent. A halálozások száma 156-tal 11 770-re, a gyógyultaké pedig 10 424-gyel 523 249-re emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a megfertőződöttek több mint, 70 százalékát gyógyultnak nyilvánították.



Moszkvában a diagnosztizált fertőzöttek száma 628-cal 231 270-re, a halottaké 29-cel 4234-re, a gyógyultaké pedig 1844-gyel 167 810-re nőtt.



Az országban a járvány kezdete óta több mint 23,7 millió, az elmúlt nap folyamán pedig 258 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 270 918 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.