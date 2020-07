Koronavírus

Macron: a francia gazdaságösztönző csomag legalább 100 milliárd eurós lesz

A francia gazdaságösztönző csomag ősszel legalább 100 milliárd eurós lesz, a 460 milliárd eurós ágazati intézkedéseken felül, amelyeket már beindított a kormány a koronavírus-járvány kezdete óta - jelentette be Emmanuel Macron államfő kedden, a francia forradalom ünnepén adott hagyományos élő televíziós interjúban.



A csomagból a szavai szerint jut forrás ipari, ökológiai, helyi, kulturális és oktatási kezdeményezésekre is. Kijelentette, hogy a következő hat hónapban az elindított sürgős intézkedésekkel mindent megtesz a leépítések elkerülésére, mértékük csökkentésére.



"Meg vagyok arról győződve, hogy egy egész más országot építünk fel az elkövetkező tíz évben" - fogalmazott a francia köztársasági elnök.



A francia kormány adó- és járulékmentessé teszi a fiatalok foglalkoztatását a munkanélküliség várható növekedésének csökkentésére.



"A gazdaságélénkítés prioritása lesz a fiatalság" - jelezte az elnök, emlékeztetve arra, hogy ősszel 700 ezer friss diplomás érkezik a munkaerőpiacra.



A már létező képzési támogatásokon felül "újfajta mechanizmusokat" is ígért Macron annak érdekében, hogy "ne a fiatal korosztály legyen az emelkedő munkanélküliség legfőbb áldozata". Ezek közül kiemelte azt a 300 ezer úgynevezett beilleszkedési szerződést, amelyhez az állam "fogja megtalálni azokat a fiatalokat, akik időnként messze vannak a munkaerőpiactól".



A kormány megpróbálja késleltetni a friss diplomásoknak a piacra lépését azzal, hogy legalább további egy szemesztert vagy egy tanévet finanszíroz számukra magasabb szintű továbbképzéseken. Mintegy 200 ezer ilyen helyet hoz létre a kormány azért, "hogy egy fiatal, akinek semmilyen lehetősége nincs, semmilyen munkafelvételi perspektíva nem nyílt meg számára, folytathassa még egy kicsit a tanulmányait, szociális támogatással" - mondta az államfő.



Az alacsonyan képzett fiatalok pedig egy vagy két évre mentesülhetnek minden adó- és illetékfizetés alól olyan munkakörökben, ahol maximum a minimálbér 1,6-szorosát keresik.



A köztársasági elnök jelezte, hogy a nyugdíjreformot nem adta fel, de elismerte, hogy a járvány után más módon érdemes azt folytatni.



Kizárta annak a lehetőségét, hogy a várható gazdasági válság miatt adóemeléshez folyamodik a kormány. A vállalatokat ugyanakkor "visszafogottságra" kérte az osztalékokat illetően.



"Ha erőfeszítést kérünk az alkalmazottaktól, a részvényeseknek is muszáj erőfeszítéseket tenni" - mondta.



Emmanuel Macron jelezte: azt szeretné, ha az éghajlatváltozás elleni küzdelem fogalma minél hamarabb bekerülne a francia alkotmányba, ahogy azt az általa létrehozott úgynevezett polgári klímakonvenció 150 tagja javasolta, és azt is elmondta, hogy a francia kormány egy nagy energetikai felújítási programot indít az iskolákban és az idősotthonokban.