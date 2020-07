Koronavírus

Egy nap alat több mint 1600 új fertőzött Izraelben

Minden eddiginél magasabb Izraelben a koronavírus-fertőzöttek napi növekménye az ország egészségügyi minisztériumának keddi bejelentése szerint, 24 órán belül 1681 új fertőzést regisztráltak. 2020.07.14 14:46 MTI

A járványügyi helyzet romlása ellenére hétfőn egy parlamenti különbizottság több könnyítést engedélyezett, egyebek közt az edzőtermek és az uszodák újranyitását is.



A hétfői rendelkezéseket nem sokkal Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő pénteki bejelentése után hozták, amelyben kijelentette, hogy Izraelt elérte a járvány második hulláma. A miniszterelnök ekkor hozzátette azt is, hogy talán "túl korán" kezdték el feloldani a járvány miatt bevezetett korlátozásokat.



Mindeközben szombaton emberek tízezrei mentek az utcára Tel-Avivban, a tüntetők - akik közt sok volt az egyéni vállalkozó és a munkanélküli - pénzügyi támogatást követeltek a kormánytól. A demonstrációt követően vasárnap reggel emberek egy csoportja a rendőrséggel is összecsapott.



A bírálatok különösen Netanjahut érintik azért, ahogyan a járványt kezelte az országban. Kritikusai azt vetik a kormány szemére, hogy túl hamar lazított a járványügyi korlátozásokon, és nem tudott felkészülni a járvány egy második hullámára.



Izraelben jelenleg 21 393 igazolt fertőzött van, közülük 177 állapota válságos, 55-en lélegeztetőgépen vannak. A Covid-19-betegségbe eddig 368-an haltak bele.