Tennessee kormányzója szigorú abortusztörvényt írt alá, a bíróság azonnal felfüggesztette

A törvény értelmében Tennessee állam területén a magzat első szívdobbanásától, tehát körülbelül a terhesség hatodik hetétől kezdve tilos lenne a művi terhességmegszakítás. 2020.07.14 04:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tennessee állam kormányzója hétfőn aláírta az Egyesült Államok egyik legszigorúbb abortusztörvényét, ám egy kerületi bíró azonnal átmeneti időre felfüggesztette az életbe léptetését.



William Campbell nashville-i kerületi bíró már a törvény megszavazása után jelezte, hogy megvétózza az életbe léptetését, amint Bill Lee, Tennessee republikánus kormányzója az aláírásával törvényerőre emeli. Indoklásában Campbell bíró a többi között azt írta: tartja magát a szövetségi legfelsőbb bíróság döntéséhez, miszerint szükségtelen terhekkel nem szabad megterhelni a még a magzat életképessége előtt elvégzendő abortuszhoz folyamodó nőket.



A bírói döntés - amelyet több civilszervezet, köztük a Planned Parenthood és az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója (ACLU) perkeresete előzött meg - július 24-ig, az ügyben tartandó első bírósági meghallgatásig marad érvényben.



Lee kormányzó hétfőn, a jogszabály aláírási ceremóniáján hétfőn kijelentette: "vitathatatlanul az ország legkonzervatívabb, életbarát törvényét" írja alá.



A törvény értelmében Tennessee állam területén a magzat első szívdobbanásától, tehát körülbelül a terhesség hatodik hetétől kezdve tilos lenne a művi terhességmegszakítás. A jogszabály más megszorításokat is tartalmaz: például tiltja a magzat betegségei, például a Down-kór esetében is az abortuszt.



Hasonlóan szigorú törvényeket egyébként az Egyesült Államok más, elsősorban déli tagállamaiban is elfogadtak, például Mississippiben vagy Georgiában. Ám bírói döntés nyomán ezekben az államokban is átmeneti időre felfüggesztették az életbe léptetésüket.