Mintegy 60 amerikai egyetem támogatja a Harvard és az MIT perkeresetét a külföldi diákokra vonatkozó rendelet miatt

Mintegy 60 amerikai egyetem támogatja a Harvard és az MIT perkeresetét a külföldi diákokra vonatkozó rendelet miatt

Az amerikai bevándorlási hivatal július elején jelentette be, hogy külföldi diákok az ősztől nem tanulhatnak tovább olyan egyetemeken, amelyeken a koronavírus-járvány miatt csakis online oktatás folyik. 2020.07.14 03:29 MTI

Az amerikai bevándorlási hivatal július elején jelentette be, hogy külföldi diákok az ősztől nem tanulhatnak tovább olyan egyetemeken, amelyeken a koronavírus-járvány miatt csakis online oktatás folyik. Az érintett diákoknak vagy el kell hagyniuk az Egyesült Államokat, vagy át kell iratkozniuk személyes oktatást folytató egyetemekre. A döntés érvényes azokra a külföldi diákokra is, akik most érkeznének az amerikai egyetemekre. Ők nem kapnak beutazó diákvízumot, ha a 2020-2021-es tanévre csakis online kurzusokat hirdető egyetemeken tanulnának. Az intézkedés azonban nem vonatkozik azokra a diákokra, akik olyan intézményekben tanulnak vagy kutatnak, ahol teljes egészében, vagy részben személyesen folytatódik az oktatás. Az ő esetükben azonban az oktatási intézményeknek igazolniuk kell, hogy az oktatás részben személyesen folyik.



Ötvenkilenc felsőoktatási intézmény vasárnap este, közös levélben fogalmazta meg és csatolta támogatását a Harvard Egyetem és a massachusettsi műegyetem, az MIT korábban benyújtott keresetéhez.



A két neves egyetem a múlt szerdán nyújtotta be közös perkeresetét egy bostoni szövetségi bíróságon. "A kormányzat politikája hirtelen és drasztikusan változott meg, zűrzavarba taszítva ezzel barátaink előkészületeit (az új tanévre) és jelentős kárt okozva nekik" - fogalmaztak támogató levelükben az egyetemek vezetői.



Az amerikai egyetemek és főiskolák június végén, július elején kezdték meghirdetni a 2020-as őszi szemesztereikre vonatkozó terveiket. A legtöbb intézmény távoktatást tervez, legalább az első félévre, de például a Harvard Egyetem már jelezte, hogy az egész tanévet online bonyolítja majd.



A washingtoni külügyminisztérium adatai szerint a 2018-2019-es tanévben 1,1 millió külföldi hallgató folytatott tanulmányokat az amerikai egyetemeken.