Koronavírus-járvány

Katonákat rendeltek a fertőzött migránsok felügyeletére Dél-Olaszországban a lakossági tiltakozások miatt

Katonák felügyelik az igazoltan koronavírus-fertőzött és karanténba helyezett migránsokat a dél-olaszországi Amantea városban hétfőtől, miután a bevándorlók ottani elhelyezése lakossági tiltakozáshoz vezetett.



Katonák zárták körbe azt a lakóházat, amelyben a fertőzöttként kiszűrt migránsokat helyezték el. Sajtójelentések szerint a katonák egyrészt megakadályozzák, hogy a migránsok elhagyják az épületet, másrészt védelmet nyújtanak a bevándorlóknak a tiltakozókkal szemben.



Tizenhárom tünetmentes Covid-19-betegről van szó: korábbi hírekkel ellentétben ez a csoport nem pakisztáni, hanem bangladesi férfiakból áll. Az eredetileg 28 fős csoport szombaton kötött ki az olasz csizma orrában található Calabria tartomány partjain. A diagnosztizált fertőzötteket a mintegy 14 ezer lakosú Amantea egyik lakóépületében, korábban üres lakásokban helyezték el. Az ismert tengerparti üdülőhely lakosai vasárnaptól tiltakoznak, a migránsok eltávolítását is követelve, két bevezető országutat is elfoglaltak. "Nem engedjük, hogy Amanteából járványközpont legyen"- ismételték. A város lakosai bejelentették, készek feljelentést tenni az ügyészségen a migránsokat köztük elhelyező intézményekkel szemben.



Giacomo Lorelli polgármester úgy nyilatkozott, nem fogadhatják be a beteg bevándorlókat. "Ez nem számít diszkriminációnak, a lakóépület nem megfelelő hely számukra, egészségügyi intézménybe kell őket szállítani" - tette hozzá. A polgármester megjegyezte, hogy a város területén alig találtak beteget az utóbbi hónapokban.



Calabria kormányzója, Jole Santelli, a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) párt politikusa a Corriere della Sera napilapnak nyilatkozva kijelentette, ha a római kormány nem cselekszik azonnal, személyesen tiltja meg a migránshajók kikötését a régió partjain. Santelli hajóblokád kialakítását sürgette. Hangoztatta, hogy a migráció elriasztja a járvány után visszatért kevés turistát is. Sajtóértesülések szerint a kormány újabb karanténhajót tervez kialakítani a calabriai vagy a szicíliai vizeken, valamint kaszárnyákat nyitna meg a migránsok elhelyezésére.



Nello Musumeci szicíliai kormányzó szintén vészhelyzet kinyilvánítását kérte a "lakosok és a migránsok egészségének védelmében", ahogyan ezt tette korábban Lampedusa sziget polgármestere is.



Lampedusára az utóbbi napokban több mint nyolcszázan érkeztek különböző hajókkal, az utolsó négy csoport negyven migránssal hétfőre virradó éjszaka kötött ki. Több száz embert Lampedusáról már Szicíliába helyeztek át, ahova szintén egy újabb 65 fős csoport érkezett Pozzallo kikötőjébe.