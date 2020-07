Koronavírus

Szerbiában szinte teljesen megteltek a kórházak

Még 1137 szabad lélegeztetőgép van Szerbiában, úgyhogy a legsúlyosabb eseteket mindenképpen el tudják látni, gondot jelent viszont az, hogy a kórházak kapacitásai szinte teljesen megteltek - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb elnök.



Hozzátette: Szerbia le fogja győzni a koronavírust, ehhez viszont fegyelem kell. Megismételte korábbi kijelentését, miszerint szíve szerint kijárási tilalmat vezetne be az országban, a szakértők szerint azonban erre egyelőre nincs szükség.



Szerbiában egy nap alatt 18 073-ról 18 360-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Vasárnap 11 újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 393-ra nőtt. Jelenleg 144-en szorulnak lélegeztetőgépre.



Koszovóban hétfőre 4715-ről 4931-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Egy halálos áldozata volt a Covid-19 betegségnek az utóbbi 24 órában, ezzel 102-re nőtt a halottak száma. A koszovói iszlám közösség a járványhelyzet miatt felfüggesztett minden tömeges vallási tevékenységet, és arra kérte a híveket, tartsák be a szükséges távolságot egymástól az egyéni imák ideje alatt is.



Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 7975-ről 8111-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Egy nap alatt hatan haltak bele a Covid-19 szövődményeibe, és ezzel 382-re nőtt a halálos áldozatok száma. Megkezdődött a háromnapos előrehozott választás a nyugat-balkáni országban, hétfőn az a 716 ember adhatja le szavazatát, aki koronavírussal fertőzött vagy elővigyázatossági karanténban tartózkodik.



Montenegróban egy nap alatt 1164-ről 1221-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Vasárnap nem volt halálos áldozata a vírusnak, így a halottak száma 23 maradt. Annak ellenére, hogy Montenegróban május folyamán és június elején, összesen 42 napon át nem volt új fertőzött, mostanra a nyugat-balkáni régió második legsúlyosabban érintett országává vált az Adria-parti állam, százezer lakosra 138 fertőzött jut. Ennél csak Észak-Macedóniában rosszabb a helyzet, ahol százezer lakosra 170 fertőzött jut.



Bosznia-Hercegovinában vasárnapról hétfőre 6719-ről 6877-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt ketten haltak bele a Covid-19 betegségbe, a halálos áldozatok száma 221. Nemcsak az idegenforgalmi szektort érintette rosszul a koronavírus-járvány, a Nezavisne Novine című boszniai napilap beszámolója szerint az autósiskolák is a csőd szélére kerültek, a járvány miatt ugyanis csak nagyon kevesen akarnak most megtanulni vezetni.