Orosz szakorvos: befejeződött az első orosz vakcina tesztelése

Sikeresen befejezte az Ivan Szecsenov Orvostudományi Egyetem a Covid-19 vakcinájának önkénteseken való tesztelését - jelentette ki Vagyim Taraszov, a moszkvai felsőoktatási szakintézmény Transzlációs Medicina és Biotechnológiai Intézetének igazgatója vasárnap a RIA Novosztyi hírügynökségnek nyilatkozva, miközben Oroszországban a meggyógyult fertőzöttek száma meghaladta a félmilliót.



Taraszov a fejéeményről világ első vakcinájának kifejlesztéseként számolt be. Mint ismeretes, más országok is sikeres kísérleteket hajtottak végre SARS-CoV-2 koronavírus elleni oltóanyag kifejlesztése terén.



Az első orosz vakcinát, amelynek hivatalos tesztelését június 18-án kezdték meg, a Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) fejlesztette ki. Klinikai tesztelésében és az eredmények kommunikációjában katonai és polgári intézmények is részt vettek.



Az orosz védelmi minisztérium pénteken jelentette be, hogy immunitást alakított ki a kísérletben részt vevő önkéntesekben az első klinikailag tesztelt orosz Covid-19-vakcina.



Alekszandr Lukasov, a Szecsenov Egyetem Orvosi Parazitológiai, Trópusi és Fertőző Betegségek Intézetének igazgatója a RIA Novosztyinak elmondta, hogy az önkéntesek első csoportját szerdán, a másodikat pedig július 20-án fogják kiírni a kórházból. A bennük kialakult immunitás megfigyelése ezt követően is folytatódik majd. Beszámolója szerint az adott szakaszban a tudósoknak azt kellett bebizonyítaniuk, hogy az oltóanyag nem ártalmas az egészségre.



Lukasov közölte, hogy az első csoportnak egy, a másodiknak két dózis vakcinát adtak be. Az önkéntesek a szakértő szerint jól érzik magukat, az injekció nem váltott ki negatív reakciót a szervezetükből, attól eltekintve, hogy az oltás utáni első napokban hőemelkedés jelentkezett náluk.



Taraszov elismerte, hogy az elszigeteltség megmutatkozott a tesztalanyok idegállapotán, érzelmi feszültséget, konfliktusokat váltott ki, ezért a kísérletbe pszichológusokat is be kellett vonni.



Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzések száma az elmúlt nap alatt 6615-tel 727 162-re emelkedett a vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint. Ez 0,9 százalékos napi növekményt jelent. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 22,5 százaléka tünetmentes.



Oroszország jelenleg a negyedik helyen áll a világon a fertőzések számát tekintve, az Egyesült Államok (3 247 782), Brazília (1 839 850) és India (849 522) után.



Az aktív esetek száma 2870-nel 214 766-ra nőtt. A halálozások száma 130-cal 11 335-re, a gyógyultaké pedig 6615-tel 501 061-re emelkedett.



Moszkvában a diagnosztizált fertőzöttek száma 679-cel 229 357-re, a halottaké 27-tel 4143-ra, a gyógyultaké pedig 465-tel 164 560-ra nőtt.



Az országban a járvány kezdete óta több mint 23 millió, az elmúlt nap folyamán pedig 322 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 277 702 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.