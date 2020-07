Koronavírus-járvány

Romániában megközelítette a hétszázat az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma

Romániában újabb napi esetszám-rekordot jelentettek szombaton: az utóbbi 24 óra alatt 698 új koronavírus-fertőzöttek azonosítottak.



Az országban az utóbbi két napon is meghaladta, illetve megközelítette a 600-at az egy nap alatt diagnosztizált fertőzések száma.



Romániában a járvány terjedési ritmusa a héten meghaladta az áprilisi első tetőzéskor feljegyzett szintet: most már minden nap megdől az ismert aktív koronavírus-fertőzöttek rekordja is. Szombaton 8794 aktív fertőzöttről tudtak a közegészségügyi hatóságok.



Az utóbbi napon az utóbbi hét napi átlagánál (20) több, 24 beteg hunyt el, ezzel 1871-re emelkedett a járvány romániai áldozatainak száma. Külföldön 122 koronavírussal diagnosztizált román állampolgár vesztette eddig életét.



A betegség romániai megjelenése óta 32 079 embernél mutatták ki a fertőzést, közülük 21 414 meggyógyult, 239-et pedig intenzív osztályon kezelnek.



A stratégiai kommunikációs törzs első ízben közölte azt, hogy a járvány kezdete óta 493 585 embert teszteltek le. Az elvégzett vizsgálatok száma - az utóbbi napon kiértékelt 14 610 teszttel - 838 953-ra emelkedett.