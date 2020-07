Külpol

Iohannis megtámadta az alkotmánybíróságon a genderelmélet oktatását tiltó módosító indítványt

A törvénymódosítás sérti a szabad tanuláshoz való jogot, a gyermekek és a fiatalok jogainak védelmét, a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, a lelkiismereti szabadságot és az egyetemi autonómiát. 2020.07.11 04:43 MTI

Klaus Iohannis román elnök megtámadta az alkotmánybíróságon az oktatási törvény módosításáról szóló indítványt, amely megtiltja a genderelmélet oktatását Romániában.



Az elnöki hivatal pénteki közlése szerint Iohannis úgy ítéli meg: az indítvány sérti az alkotmány által szavatolt jogállamiságnak és a hatalmi ágak szétválasztásának elvét. A módosító indítvány tiltja, hogy a köz- és a felsőoktatásban, iskolán kívüli pedagógiai tevékenységeken a genderelméletet tanítsák, amely szerint egy egyén megválaszthatja saját nemét, és az nem mindig azonos a biológiai nemével.



Az elnök beadványa szerint a törvénymódosítás sérti a szabad tanuláshoz való jogot, a gyermekek és a fiatalok jogainak védelmét, a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot, a lelkiismereti szabadságot és az egyetemi autonómiát. Az elnök szerint a parlament nem szabhatja meg, hogy mit taníthatnak az egyetemen. Úgy véli, a teljes oktatási rendszernek nyitottnak kell lennie a gondolatok, a vélemények és az értékek számára.



Az indítványt a Traian Basescu volt államelnök által védnökölt jobbközép Népi Mozgalom Párt (PMP) egyik honatyája, Vasile Cristian Lungu Kolozs megyei képviselő terjesztette be, aki ortodox teológiát végzett Zilahon, és az Egyesült Államokban is tanult pszichológiát. Az indítványát június közepén szavazta meg a szenátus ügydöntő jogkörrel.



A jogszabályt a kezdeményező jobbközép párt mellett a szenátusban többséggel rendelkező balközép Szociáldemokrata Párt (PSD) is támogatta, a kormányzó, szintén jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) pedig tartózkodott.



A genderelmélet iskolai bevezetését erőteljesen ellenezték a romániai egyházak, köztük az ortodox egyház, amely nagy befolyással bír a román társadalomban és a döntéshozók körében. Ugyanakkor Románia két legnagyobb egyeteme, a Bukaresti Tudományegyetem és a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem tiltakozott a törvénymódosítás ellen, szerintük az sérti az egyetemi autonómiát.