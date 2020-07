Koronavírus-járvány

Romániában a járvány áprilisi, első tetőzését meghaladó ütemben terjed a kór

A fertőzések ütemének gyorsulását jelzi, hogy a pénteki érték csaknem másfélszerese a megbetegedések utóbbi két hétben regisztrált átlagának. 2020.07.10 16:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Romániában továbbra is a járvány első, áprilisi tetőzését meghaladó ütemben terjed a koronavírus-járvány: a pénteki összesítés szerint újabb 592 embernél mutatták ki a fertőzést az utóbbi 24 órában.



A fertőzések ütemének gyorsulását jelzi, hogy a pénteki érték csaknem másfélszerese a megbetegedések utóbbi két hétben regisztrált - napi 400 új eset körüli - átlagának, de az utolsó hét átlagát is 36 százalékkal meghaladja. A stratégiai kommunikációs törzs pénteki jelentése szerint az utóbbi 24 órában minden korábbinál több, csaknem 15 ezer tesztet végeztek, ami csaknem másfélszerese az utóbbi hónap átlagos napi tesztelési ritmusának.



Pénteken ismét megdőlt - meghaladta a 8400-at - az ismert aktív esetek száma. Az utóbbi napon az átlagosnak számító 21-nél kevesebb, 13 koronavírus-fertőzött vesztette életét.



Romániában eddig 31 381 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, közülük 21 129-et gyógyultnak nyilvánítottak, 1847-en meghaltak, 236 beteget pedig súlyos állapotban, intenzív osztályon ápolnak.



A járvány leginkább Bukarestben és a fővárostól északra található Arges, Dambovita és Prahova megyében, illetve az erdélyi Brassó megyében terjed. Partiumban és Erdély többi részén - ahol az áprilisi első tetőzés idején sok megbetegedést regisztráltak - most valamivel jobb a helyzet: Maros és Kolozs megye kivételével többnyire egy számjegyű a napi új fertőzések száma.



Ludovic Orban kormányfő az újabb hétvége közeledtével arra figyelmeztette a tengerparti és hegyvidéki üdülőhelyeken működő kerthelyiségek üzemeltetőit, hogy bevonják engedélyüket, ha nem gondoskodnak a távolságtartási szabályok betartásáról, és megismétlődnek a korábbi hétvégéken tapasztalt "tömegjelenetek".