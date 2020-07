Koronavírus

Ismét bezárnak az iskolák és az óvodák Hongkongban

Ismét bezárnak az iskolák és óvodák Hongkongban, miután a városban az elmúlt napokban újabb, belföldi fertőzésből eredő koronavírusos eseteket azonosítottak - adta hírül internetes oldalán a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.



A hongkongi kormányzat pénteken jelentette be, hogy bár eredetileg meghosszabbították a tanévet, az óvodákban, az általános- és középiskolákban hétfőn mégis megkezdődik a nyári szünet.



A városban emellett egy lakóépületként funkcionáló toronyház tömeges evakuálását is tervezik, miután pénteken az ott lakók közül 11 ember vírustesztje lett pozitív. A fertőzött lakók a kerületi vezetői szerint különböző emeleteken laknak, és ablakaik sem egy irányba néznek. A mintegy 1500 embernek otthont adó épület alsó emeletein idősotthon működik.



A belföldi fertőzések újbóli felbukkanása különösen azért tölti el aggodalommal a hongkongi egészségügyi hatóságokat, mert több esetben nem tudták azonosítani a fertőzés forrását, így a vírus közösségi terjedésének lehetőségétől tartanak. Egy járványgócot a város taxisai körében fedtek fel, miután nyolc sofőr fertőződött meg. A taxisokat ennek fényében a lehető legszigorúbb óvintézkedések betartására kérték, javasolva, hogy étkezzenek egyedül, kerüljék azokat a helyeket, ahol kollégáik is megfordulhatnak, és viseljenek arcvédő plexit. Hongkongban mintegy 40 ezer taxisofőr dolgozik, őket jelenleg magas kockázatú csoportként kezelik.



Az újabb esetek növekvő száma ellenére a hongkongi egészségügyi miniszter úgy döntött, hogy nem halasztják el a jövő héten kezdődő, éves könyvvásárt, de szigorú óvintézkedéseket fognak alkalmazni a fertőzés veszélyének kiküszöbölésére. A július 15. és 21. között zajló esemény Ázsia legnagyobb ilyen rendezvénye.



A mintegy 7,5 millió lakosú Hongkongban csütörtökön 42 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a koronavírusos esetek száma 1365-re emelkedett.