Tragédia

A hatóságok szerint vízbe fulladt a Glee eltűnt sztárja

A hatóságok szerint vízbe fulladhatott Naya Rivera, a Glee - Sztárok leszünk! című tévésorozat 33 éves színésze, aki szerdán tűnt el a Los Angelestől északnyugatra fekvő Piru-tavon, ahol kisfiával csónakázott. 2020.07.10 10:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A BBC News beszámolója szerint Rivera szerdán délután bérelte a csónakot. Kisfiát három órával később találták meg egyedül a csónakban. A gyerek a hatóságoknak elmondta, hogy édesanyja úszni ment, de nem tért vissza.



A helyi serif hivatala kutatást indított, csütörtökön már búvárokkal is keresték a színésznőt, de egyelőre nem találták meg. A hivatal szóvivője szerint bűncselekményre utaló nyom nincs az ügyben, feltehetően baleset történt, Rivera valószínűleg vízbe fulladt.



Jelenleg több mint 80 szakképzett kutató keresi a színésznőt, helikopterrel, csónakokkal és a szárazföldön is. "Az a cél, hogy megtaláljuk Riverát, és át tudjuk adni a családjának, elbúcsúzhassanak tőle és meggyászolhassák" - mondta a szóvivő.



A színésznő, aki elvált férjével közösen gyakorolja a gyermek felügyeleti jogait, kedden a Twitteren posztolt közös képet a gyermekével "csak mi ketten" képaláírással.



Számos híresség, köztük Demi Lovato, és sorozatbeli kollégája, Harry Shum Jr. is a közösségi médián fejezte ki együttérzését.



Rivera gyermekszínészként és modellként kezdte pályafutását, hirdetésekben is szerepelt az Egyesült Államokban. Tévésorozatokban is szerepet kapott, 2014-ben pedig a Home című horrorban láthatta a közönség. Abban az évben ment hozzá Ryan Dorsey színészhez, gyermeke apjához. A pár 2018-ban vált el.