Oroszország

Gyilkosságok megszervezésének gyanújával őrizetbe vették a habarovszki kormányzót

Másfél évtizeddel ezelőtti gyilkosságok megszervezése és gyilkossági kísérlet gyanúja miatt őrizetbe vették csütörtökön Szergej Furgalt, az orosz távol-keleti Habarovszki terület kormányzóját.



Furgalt reggel az otthonánál fogták el és bilincselték meg kommandósok, amikor a hivatalába készült indulni. Az akcióról készült videofelvételeket bemutatták a televízióban. A kormányzót repülővel Moszkvába szállították át, ahol a bíróság dönt majd előzetes letartóztatása ügyében.



Szvetlana Petrenko, a kiemelt bűnügyekben eljáró Nyomozó Bizottság (SZK) szóvivője közölte: a politikust azzal gyanúsították meg, hogy 2004-2005-ben több üzletember meggyilkolását szervezte meg az orosz Távol-Kelet három régiójában. Petrenko szerint az üggyel kapcsolatban korábban már négy embert, egy banda tagjait, letartóztattak.



A szóvivő elmondta, hogy a Furgal elleni gyanú egyebek között bérgyilkosságra, banditizmusra, zsarolásra és gyilkossági kísérletre is kiterjed. A TASZSZ hírügynökség úgy értesült, a kormányzót azt követően vették őrizetbe, hogy más gyanúsítottak ellene vallottak.



A Kommeszant című lap online kiadása szerint Moszkvában tavaly őrizetbe vették Nyikolaj Misztyukovot, a habarovszki területi törvényhozás volt képviselőjét és három társát, két 2004-2005-ben elkövetett gyilkosság, illetve merényletkísérlet miatt. Misztyukov évekig Furgal üzlettársa volt.



A védelem szerint a vádlottakra nyomást gyakoroltak annak érdekében, hogy terhelő vallomást tegyenek a kormányzó és mások ellen.

Az 50 éves, ideggyógyász végzettségű, a szövetségi parlamentben is megfordult üzletember-politikust 2018-ban a szavazatok csaknem 70 százalékával választották meg kormányzónak a nacionalista-jobboldali Liberális Demokrata Párt színeiben. A kormánypárt, az Egységes Oroszország 22-ből négy kormányzóválasztást bukott el abban az évben, főleg a Vlagyimir Putyin elnök újraválasztását követően bejelentett váratlan nyugdíjkorhatár-emelés miatt.



Vlagyimir Zsirinovszkij, az orosz parlament alsóházában a második legerősebb ellenzéki képviselettel rendelkező liberális demokraták vezetője csütörtökön kijelentette, hogy nem fogja kizárni Furgalt. Kilátásba helyezte, hogy a frakciója visszaadja mandátumát, és bojkottálja a törvényhozás munkáját. A Change.org weboldalon aláírásgyűjtés indult a kormányzó szabadon bocsátása érdekében, ahol kora délutánig több mint 25 ezren fejezték ki támogatásukat.



Vjacseszlav Vologyin, az alsóház elnöke megengedhetetlennek nevezte az ügy átpolitizálását és a liberális demokraták "zsarolását". Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt hangsúlyozta, hogy egyedül a bíróság illetékes eldönteni, hogy Furgal bűnöző-e, a kormányzó ellen felhozott vádakat be kell bizonyítani a törvényszék előtt.



Idén szeptemberben a 85-ből 18 régióban fognak kormányzót választani. Furgal az ötödik orosz regionális vezető, akit az elmúlt öt év során letartóztattak, közülük hármat korrupció vagy szervezett bűnözés címén elmarasztaltak, a negyedik ítéletre vár.



Az orosz legfelsőbb bíróság csütörtökön elutasította, hogy megtárgyalja egy hatodik volt kormányzó, Mihail Ignatyjev Vlagyimir Putyin elleni keresetét. Az időközben elhunyt politikus törvényességi kifogást emelt az őt bizalomvesztés címén januárban leváltó államfői rendelet ellen.



Ignatyjevet, aki 2010 és 2020 eleje között vezette a Volga menti orosz régiót, egyebek között azért váltotta le Putyin, mert egy - a volt kormányzó szerint félremagyarázott - videofelvétel tanulsága szerint megalázó helyzetbe hozott egy tűzoltót. Emellett nagy port vert fel az a kijelentése is, miszerint "ki kell nyírni" az ellenzéki újságírókat és bloggereket. A politikus később bocsánatot kért ezért a szóhasználatért, azt állítva, hogy szavait kiragadták a szövegkörnyezetből.



Ignatyjev özvegye a néhai politikus hírnevének helyreállítása érdekében meg akarja fellebbezni a bírósági határozatot. A volt kormányzó, akit sajtóforrások szerint Covid-19-fertőzéssel kezeltek Szentpéterváron, a hivatalos zárójelentés szerint szívelégtelenség következtében június 18-án halt meg.



Ő az első volt kormányzó, aki bíróságon támadta meg Putyin általi felmentését. Hasonló esetre csak az 1990-es években, Borisz Jelcin elnöksége alatt volt példa, kétszer.