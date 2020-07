Koronavírus

A Baleár-szigeteken is kötelező lesz a maszkviselés minden nyilvános helyen

Patricia Gómez, a tartomány egészségügyi tanácsosa egy rádióinterjúban elmondta: hétvégétől zárt és nyitott térben is hordani kell a maszkot, függetlenül attól, hogy lehet-e tartani a biztonságosnak vélt, legkevesebb másfél méteres távolságot másoktól.



Kivételnek számít, ha valaki egy vendéglátóhelyen étkezik vagy ha sportol, és a tengerpartokon, medencék mellett is le lehet venni a maszkot. A szabályszegőkre akár 100 eurós (35 ezer forint) bírság is kiszabható - tette hozzá.



A politikus az intézkedést azzal indokolta, hogy a térségben jellemzően csak enyhe tüneteket mutató vagy tünetmentes esetek fordulnak elő, amelyek azonosítása nehéz, a helyi lakosság átfertőzöttsége alacsony, 1,4 százalék az országos állami felmérés szerint, tehát nem alakult ki közösségi immunitás a vírussal szemben, miközben egyre több turista érkezik a szigetekre.



A helyi járványügyi központ adatai szerint jelenleg kilenc aktív gócról van tudomásuk, egy Ibiza, a többi Mallorca szigetén, amelyekben 54 fertőzést igazoltak.



Katalóniában csütörtöktől minden nyilvános helyen kötelező szájmaszkot viselni. Az intézkedés célja, hogy meggátolják további járványgócok kialakulását, miután a fertőzések emelkedése miatt öt napja vesztegzárat kellett elrendelni a tartomány nyugati részén található Segriá járásban.



Salvador Illa spanyol egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint jelenleg 73 aktív járványgóc van az országban. A katalán Segriá mellett, a galiciai A Marina járásban rendeletek el karantént. A két térségben összesen mintegy 280 ezren élnek, akik a járáson belül szabadon közlekedhetnek, de nem hagyhatják el a karantén alá vont térséget.



Spanyolországban az első, január végén igazolt eset óta eddig több mint 252 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, 257-et az elmúlt egy napban. A fertőzés következtében több mint 28 ezren hunytak el, kilencen ez elmúlt egy hét során.