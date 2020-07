Koronavírus

A francia kormány teljesíti a tüntető kórházi dolgozók követeléseit

2020.07.09 16:33 MTI

Hat hétig tartó tárgyalások után csütörtök virradóra megszületett Franciaországban a megállapodás a szakszervezetek és a kormány között arról a nagyobb állami ráfordításról, amelyet a koronavírus-járvány miatt kihirdetett karantén idején ígért meg Emmanuel Macron elnök.



Az elmúlt hetek tüntetései nyomán az új kormány az először megajánlott 6 milliárd eurót 7,5 milliárd euróra növelte, amit történelminek minősített Olivier Véran egészségügyi miniszter.



Az összegből - amelyet a fizetések és a prémiumok emelésére fordítanak - az ápolók és a kórházak technikai személyzete részesül a megállapodás szerint.



A kórházi dolgozók fizetésének alapja - az orvosok kivételével, akikkel külön tárgyal a kormány - havi nettó 180 euróval nő két lépcsőben: szeptember 1-én 90, majd 2021 márciusában további 90 euróval. A magánkórházakban az emelés 160 euró lesz, szintén két ütemben.



A kormányzat arra is ígéretet tett, hogy 15 ezer új állást hoz létre a közkórházakban.



A szakszervezeteknek hétfőig kell választ adniuk arra, hogy aláírják-e a megállapodást.



A legradikálisabb szakszervezet, a CGT egészségügyi felelőse, Patrick Bourdillon szerint "egeret szültek a hegyek". Emlékeztetett arra, hogy az eredeti követelés nettó 300 euró volt minden kórházi dolgozónak, amitől messze van a megállapodásban szereplő összeg.



A másik nagy szakszervezet, a Force ouvriere tárgyalója, Didier Birig viszont elégedettségének adott hangot.



"Harminc éve nem értünk el olyan dolgokat, mint most: nettó 180 euró nem semmi" - hangsúlyozta.



A reformpárti CFDT is elégedett a megállapodással. Eve Rescanieres szociális ügyi felelős kiemelte, hogy hosszú ideje nem volt ilyen jelentős béremelés az egészségügyben.



A kórházi orvosokkal ezzel párhuzamosan viszont holtpontra jutottak a tárgyalások, miután az egészségügyi miniszter a már megígért 400 millió eurós béremelést nem kívánta tovább növelni a mintegy 100 ezer orvos számára.



"A miniszter véget vetett a tárgyalásoknak, nem tudunk megállapodásra jutni, ez súlyos kudarc a közegészségügy számára" - mondta Jacques Trévidic, a kórházi orvosok szövetségének elnöke. A tárca azonban jelezte, hogy a tárgyalások még nem értek véget, csak a kormány egyelőre felfüggesztette azokat.



A járvány alatti ígéreteknek megfelelően Emmanuel Macron egy július 3-i lapinterjúban jelezte, hogy a kormány 15-20 milliárd eurót tervez az épületek felújítására és a műszerpark modernizálására fordítani, illetve rugalmasabbá tenné az egészségügy irányítását a döntéshozatalok decentralizálásával. Ezekről részletesebben várhatóan a július 14-i nemzeti ünnepen tervezett televíziós interjújában beszél majd az államfő.