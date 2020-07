Erőszak

Pár száz lejért adta el kiskorú lányait egy Temes megyei anya

Szexuálisan kizsákmányoltak egy 7 és egy 16 éves kislányt. Egy kliens megsajnálta a Besztercén prostitúcióra kényszerített nagyobbik lányt, így jutott el az eset híre a rendőrséghez. 2020.07.09 04:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A román szervezett bűnözés elleni igazgatóság (DIICOT) temesvári rendőrei és ügyészei házkutatást tartottak egy feltételezett bűnbanda tagjainál, akik (legalább) két kiskorú lány szexuális kizsákmányolásával kerestek pénzt. A banda tagjai ellen kiskorúak megrontása és szexuális kizsákmányolása a vád, az ezt alátámasztó nyomok begyűjtése érdekében hét lakásban tartottak szerdán házkutatást.



Az előzmények 2017-hez vezetnek vissza, amikor az egyik gyanúsított fizetett egy nehéz anyagi helyzetben lévő, két lányát egyedül nevelő anyának azért, hogy az akkor 7 éves kislányát megkaphassa. Az erőszak következtében a kislány testi károsodást is szenvedett, közölte a rendőrségi közlemény, amely azonban arra nem tér ki, hogy mi lett ezt követően vele, és mi történt 2018 februárjáig, amikor egy másik gyanúsított 300 lejért megkapta a másik, akkor 16 éves lányt is - számolt be az esetről a Főtér.ro.



A gyanúsítottak kihasználták a család naivitását és nehéz helyzetét, miközben prostitúcióra kényszerítették a két lányt. Mindez Újváron (Temes megye) történt, az így befolyt összegekből sem a lányok, sem az anya nem kapott. Pár hét elteltével a két fő gyanúsított úgy döntött, hogy Besztercére költözteti a nagyobbik lányt, ahol egy hotelben szállásolták el. Pornográf fotókat készítettek róla, melyekkel reklámozták a lány szexuális szolgáltatásait, ezzel párhuzamosan felkészítették arra, hogyan viselkedjen az ügyfelekkel. Naponta 30 ügyfelet is fogadott, de a pénzt a két gyanúsított zsebelte be.



A lányt fizikailag és pszichikailag is megviselte ez a munka, ezért felfedte az egyik kliens előtt a történetét. A férfi megsajnálta, segített neki megszökni, hazavitte, ahonnan a lány anyja vitte végül vissza Temes megyébe.



A rendőrség annyit közölt még az ügyről, hogy összesen tíz személyt hallgatnak ki a DIICOT temesvári székhelyén.