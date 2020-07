Koronavírus-járvány

Katalóniában minden nyilvános helyen kötelező lesz szájmaszkot viselni

Katalóniában minden nyilvános helyen kötelező lesz szájmaszk viselése függetlenül attól, hogy lehet-e tartani a biztonságosnak vélt, legkevesebb másfél méteres távolságot másoktól - jelentette be Quim Torra katalán elnök a helyi parlamentben szerdán.



A csütörtöktől életbe lépő intézkedés célja, hogy meggátolja a további járványgócok kialakulását, miután a fertőzések emelkedése miatt vesztegzárat kellett elrendelni a tartomány nyugati részén található Segriá járásban szombaton.



Az igazolt esetek száma hatszáz felett van, közülük 69-en szorulnak kórházi ápolásra.



A járásban 38 településen mintegy 210 ezren élnek, akik nem hagyhatják el a karantén alá helyezett térséget. Az egészségügyi hatóságok további szigorításokat fontolgatnak, például, hogy a fertőzés szempontjából veszélyeztetett társadalmi csoportok számára kijárási korlátozást is bevezessenek.



Katalóniához hasonlóan mindenhol kötelezővé teszi a maszkviselést a baszkföldi Ordizia város vezetése is, ahol hétvége óta 44 páciensnél igazolták a koronavírus-fertőzést. Az első azonosított pozitív eset épp Katalóniának abból a részből való, ahol a vesztegzárat elrendelték.



Salvador Illa spanyol egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint jelenleg 67 aktív járványgóc van az országban.



A katalán Segrián kívül még Galiciában, a több mint 70 ezer lakosú A Marina járás került vesztegzár alá, ahol 131 fertőzöttet tartanak nyilván. A bevezető utakat egyelőre péntekig zárták le a rendőrök.



A dél-európai országban több mint 250 ezer fertőzést igazoltak az elmúlt hónapokban, a halálos áldozatok száma meghaladja a 28 ezret.