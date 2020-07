Bűnügy

Visszalépett Netanjahu jogi képviseletétől egyik ügyvédje

Visszalépett Benjámin Netanjahu miniszterelnök jogi képviseletétől a korrupciós ügyeiben eljáró ügyvédcsoport egyik tagja - jelentette a Háárec című újság honlapja szerdán.



A csalás, közhivatallal visszaélés és korrupció miatt perbe fogott miniszterelnök egyik ügyvédje, Micha Fetman tizenegy nappal a második tárgyalási nap előtt jelentette be, hogy nem képviseli tovább védencét



Az ügyvéd visszalépésének előzménye, hogy az izraeli számvevőszék engedélyezési bizottsága elutasította Netanjahu azon kérését, hogy elfogadhasson tízmillió sékelt (közel egymilliárd forintot) Spencer Partrich amerikai mágnástól jogi képviseletének költségeire.



A bizottság Avicháj Mandelblit főügyész jogi szakvéleményére hivatkozott, amely szerint a pénz ajándék elfogadásának számítana, miközben az izraeli törvények tiltják a közhivatalok viselőitől ajándékok elfogadását. Ráadásul Partrich tanúként is szerepel az ajándékok elfogadását is taglaló vádiratokban.



A Háárec szerint Micha Fetman attól tartott, hogy nem kapja meg a munkájáért járó díjat, mivel a Netanjahu család több ügyvédnek is tartozik a korábbi büntetőügyek alatt keletkezett jelentős összegekkel.



Fetman csak a közelmúltban csatlakozott a kormányfő jogi képviseletét ellátó ügyvédi csoporthoz, amelyből hasonló okokból előzőleg már többen távoztak. Az első, májusi tárgyalási napon Fetman is jelen volt a bíróságon a miniszterelnök oldalán.



Izrael leghosszabb ideje hivatalban lévő kormányfője ellen januárban nyújtott be hivatalos vádiratot Mandelblitt főügyész csalás, közhivatallal visszaélés és korrupció miatt.



Netanjahu a vádak szerint nagy értékben ajándékokat fogadott el milliárdos barátaitól, és médiabefolyásolás fejében üzletembereknek kedvezmények megszerzésében segédkezett.



A kormányfő tagadja a vádakat, azt állítja, boszorkányüldözés, puccs folyik ellene a rendőrség, az ügyészség, a média és a bíróság részéről politikai okokból, azért, hogy eltávolítsák a hatalomból.