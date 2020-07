Koronavírus-járvány

Nem hitt a vírusjárványban, maszkot sem hordott - több embert is megfertőzött a kórházi asszisztens

Két kollégáját és négy pácienst fertőzött meg koronavírussal a temesvári CFR-kórház egyik asszisztensnője. Az egészségügyi dolgozó a vírustagadók egyre nagyobb táborához tartozott, így a szükséges óvintézkedéseket sem tette meg, így például maszkot sem hordott.



A helyzet járványügyi kivizsgálása még zajlik, úgyhogy az is lehetséges, hogy a hat személyen kívül további embereket is megfertőzött az asszisztensnő.



Ráadásul, még a múlt hét végén életbe lépett román alkotmánybírósági döntés nyomán a nő néhány nappal a beutalása után távozott a kórházból, pedig még nem gyógyult meg. Szintén elhagyta a kórházat a másik két megfertőzött orvosi asszisztens is. A másik négy pácienst a CFR-kórházban kezelik.



A felelőtlen asszisztensnő ellen fegyelmi eljárás indult és ha szükséges, bűnvádi feljelentést is tesz ellene a kórház vezetése - írta a Főtér.ro.