Több tucat rendőr is megsérült a járványügyi intézkedések miatt szervezett tüntetésen Belgrádban

Ismét hétvégi kijárási tilalmat vezethetnek be Belgrádban, de akár egész Szerbiában a súlyos koronavírusjárvány-helyzet miatt - jelentette be kedd este Aleksandar Vucic szerb elnök, felháborodást okozva főként a fiatalok körében, akik elégedetlenségük jeléül betörtek a parlament épületébe, rendőrautókat gyújtottak fel, és összetűzésbe keveredtek a rendőrökkel az éjszaka folyamán.



A szerbiai rendőrfőkapitány elmondása szerint a néhány ezres tiltakozás nem spontán alakult ki, már körvonalazódik, hogy kik szervezhették a demonstrációt. Vladimir Rebic kiemelte: az éjszakai összecsapásokban legalább hatvanan sérültek meg, közöttük 43 rendőr, továbbá öt rendőrautó teljesen kiégett, a lovas rendőrség három lova is sérüléseket szenvedett, és 23 tiltakozót előállítottak.



Aleksandar Vulin védelmi miniszter szerint azért kerülhetett sor az éjszakai randalírozásra Belgrád központjában, mert korábban soha nem büntették meg azokat, akik betörtek a parlament épületébe vagy a közszolgálati televízióba, ahogyan azokat sem, akik tiltakozásukkal leállították a forgalmat a fővárosban. "Szerbiának meg kell mutatnia, hogy itt a törvények uralkodnak, nem pedig a zsarnokok és az olyan politikusok, akik csak erőszakkal tudnak bejutni a törvényhozásba" - fogalmazott Aleksandar Vulin.



Szerbiában szerdára 16 420-ról 16 719-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Kedden 13 újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 330-ra emelkedett. A halottak száma még soha nem volt ilyen magas a nyugat-balkáni országban. A hétmilliós országban az aktív esetek száma 2942, közülük 110-en szorulnak lélegeztetőgépre.

