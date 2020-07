Tüntetéssorozat

Az Európa Tanács óva int "az etnikai és faji profilon alapuló" rendőrségi ellenőrzésektől

A 47 országot tömörítő Európa Tanács rasszizmusellenes bizottsága (ECRI) hétfőn hivatalos közleményben óva intette tagállamait "az etnikai és faji profilon alapuló" rendőrségi ellenőrzésektől, valamint felhívta a figyelmet a rendszerszintű rasszizmus és a faji egyenlőtlenségek felszámolásának fontosságára.



A strasbourgi székhelyű testület felszólította a tanács tagállamainak kormányait, hogy küldjenek erőteljes üzeneteket, és tegyenek határozott lépéseket az úgynevezett "faji alapú profilozás" és nyilvántartásba vétel ellen, még akkor is, ha országaikban csak elszigetelt esetekről van szó, mivel a rendfenntartó szervekbe vetett bizalom a biztonságos társadalmak alapköve.



Az ECRI továbbá sürgeti azt is, hogy a tagállami rendvédelmi szervek tagtoborzáskor legyenek figyelemmel arra, hogy a felvettek összetétele tükrözze a népesség sokszínűségét, valamint független testületek létrehozására szólít fel, amelyek az esetleges rendőrségi visszaélések kivizsgálásra hivatottak.



A nyilatkozat szerint a faji alapú profilozás megalázottság és igazságtalanság érzetét kelti azoknak a csoportoknak a körében, amelyek ki vannak ennek téve, továbbá megbélyegzést, negatív sztereotípiákat és a társadalomtól való elidegenedést eredményez amellett, hogy akadályozza a pozitív közösségi kapcsolatok kialakulást.



"Alapvető fontosságú egy olyan rendőrségi kultúra megteremtése, amely szerint a rasszizmusnak nincs helye a rendvédelmi szerveknél" - hangsúlyozza a közlemény.



A testület mindemellett arra is felszólít, hogy a nemzeti hatóságok "fokozzák a tudatosságot a faji egyenlőség és a múltbéli gyarmatosítás, illetve rabszolgatartás történelmi összefüggéseivel kapcsolatban".