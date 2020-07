Koronavírus

Újra ideiglenes járványkórházakat alakítanak ki Belgrádban

Az igazolt fertőzöttek számának jelentős növekedése miatt hétfőtől ismét ideiglenes járványkórházként működik az egyik belgrádi sportcsarnok, egyelőre ötszáz ágyat készítenek elő az enyhébb tünetekkel rendelkező koronavírus-fertőzöttek számára.



Szerbiában vasárnapról hétfőre 15 829-ről 16 131-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Vasárnap öt újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 311-re nőtt. A legtöbb halottat 24 óra alatt péntekről szombatra regisztrálták, amikor egy nap alatt 11-en veszítették életüket a Covid-19 betegség szövődményei miatt. Az aktív esetek száma jelenleg 2553, közülük 81-en szorulnak lélegeztetőgépre.



Koszovóban egy nap alatt 3356-ról 3508-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Kilenc halálos áldozata volt a Covid-19-nek az utóbbi 24 órában, ezzel 75-re nőtt a halottak száma. Egészségügyi illetékesekkel folytatott tárgyalást követően a kormány úgy döntött, hogy a járványgócokban, például a fővárosban, Pristinában ismét kijárási tilalmat vezet be. A kijárási tilalom 21 és másnap reggel 5 óra között van érvényben.



Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 6932-ről 7046-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt heten haltak bele a Covid-19 szövődményeibe, és ezzel 341-re nőtt a halálos áldozatok száma. A koronavírus-járvány elleni küzdelem a napokban háttérbe szorult, mindenki a július 13-15-i előrehozott választásokra készül. Az ellenzék bírálta is az egészségügyi minisztert, mert a véleményük szerint ahelyett, hogy az aktív fertőzöttek rendkívül magas számával és a helyzet kezelésével foglalkozna, inkább a pártjának kampányol.



Montenegróban hétfőre 720-ról 781-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában nem volt halálos áldozata a vírusnak, így a halottak száma 14 maradt. Az egészségügyi minisztérium jelentése szerint a napokban tovább növekedhet a fertőzöttek száma, mert július elsejétől az Adria-parti állam megnyitotta határait az Európai Unióból érkezők előtt, és azóta több mint 350 ezren léptek be az országba.



Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 5239-ről 5380-ra nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. A Covid-19 betegségbe eddig 191-en haltak bele.