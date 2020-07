Koronavírus

Másfél milliárd fonttal segíti a brit kormány a művészeti és kulturális intézményeket

Több mint másfél milliárd fontot fordít a brit kormány a koronavírus-járvány miatt súlyos pénzügyi helyzetbe került művészeti és kulturális intézmények megmentésére. 2020.07.06 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Downing Street által hétfőn közzétett tájékoztatás szerint a színházak, a múzeumok, a képtárak, a zenei intézmények és a nagy mozihálózatokhoz nem tartozó, független filmszínházak számára összeállított pénzügyi mentőcsomag értéke 1,57 milliárd font (613 milliárd forint.



Az angliai kulturális szektor 1,15 milliárd fontot kap; ebből 880 millió font adomány, 270 millió font hitel.



A fennmaradó hányadból a brit kormány az országos kulturális intézményrendszer infrastrukturális beruházásainak újraindítását, valamint a történelmi emlékhelyek fenntartását finanszírozza.



Rishi Sunak pénzügyminiszter a bejelentéshez fűzött nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy azok a brit kulturális és művészeti intézmények, amelyeknek a kormány a támogatást összeállította, több mint 700 ezer embert foglalkoztatnak.



A közlemény hangsúlyozza azt is, hogy ez az eddigi legnagyobb egyedi finanszírozási csomag, amelyet a kormány a kulturális és a művészeti szférának juttatott.



A koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások jegyében a színházaknak, a moziknak, a koncerttermeknek, a múzeumoknak, a képtáraknak, a szabadidőparkoknak, a könyvtáraknak és a turistalátványosságoknak március végén be kellett zárniuk.



Pénteken ezeknek az intézményeknek a zöme kinyithatott ugyan, de jelentős járványügyi biztonsági szabályokat kell betartaniuk, a színházakban pedig továbbra sem lehet előadásokat tartani.



Hétfőn a brit vendéglátó és turisztikai ágazat üzleti érdekvédelmi szervezete - UK Hospitality - is jelentős költségvetési támogatást kért a kormánytól.



A felhívás - amelyet a szektor 120 vállalatának vezetői írtak alá - hangsúlyozza: becslések szerint az ágazat bevételei az idén 56 százalékkal maradnak el a tavalyitól, és ez 73,4 milliárd font (29 ezer milliárd forint) bevételkiesést jelentene.



A közös felhívás szerint a brit vendéglátó és turisztikai szektor cégeinek fele a jövő év vége előtt nem számol azzal, hogy működése ismét kifizetődővé válik.



A Boris Johnson miniszterelnöknek címzett levél aláírói azt kérik, hogy a kormány hosszabbítsa meg az adókötelezettségekre meghirdetett moratóriumot, csökkentse 5 százalékra a turisztikai szolgáltatások áfáját és járuljon hozzá a bérleti költségek finanszírozásához.