Horvátországi választások: a konzervatívok győztek a részeredmények szerint, de nem szereztek abszolút többséget

A vasárnapi horvát előre hozott parlamenti választásokon leadott szavazatok 90 százalékos feldolgozottságánál is vezet a jobboldali kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) a Szociáldemokrata Párttal (SDP) szemben - közölte a horvát választási bizottság. A HDZ kihirdette győzelmét, de nem szerzett abszolút többséget, így koalíciós partnert kell találnia.



A részeredmények tükrében a HDZ 68, az SDP irányította Restart Koalíció pedig 43 mandátumot szerzett a 151 fős törvényhozásban.



A harmadik helyen a januári elnökválasztáson harmadik Miroslav Skoro eszéki horvát üzletember, népszerű énekes által létrehozott Haza Mozgalom nevű párt áll 15 mandátummal.



Átlépi az ötszázalékos parlamenti küszöböt 8 mandátummal az időközben jobboldalra tolódott Híd Függetlenek Listája (Most) és 6 mandátummal a Mozemo! (Képesek vagyunk rá!) nevű újbalos pártok és a zöldek szövetsége, amely tömörülés a választások meglepetése. Két parlamenti helyre számíthat a Párt névvel és vezetéknévvel (Stranka imenom i prezimenom) balközép pártok szövetsége és egy helyre a kisebbik kormányzó párt, a liberális Horvát Néppárt (HNS).



A horvát parlament 11 mandátumot a nemzeti kisebbségeknek és a horvát diaszpórának tart fenn.



A választásokat megelőző felmérések szoros küzdelmet jeleztek elő, a legtöbb közvélemény-kutatás a Restart Koalíciót hozta ki győztesnek.



Andrej Plenkovic, a HDZ elnöke a választások éjszakáján megtartott beszédében kiemelte: "nehéz kormányzati ciklus áll mögöttünk, számos megpróbáltatással, a kihívások, amelyek előttük állnak pedig még nagyobbak". Hozzátette: ezek a körülmények munkát, lendületet, áldozatkészséget, tudást és tapasztalatot igényelnek.



Szavai szerint az ekkora támogatottság nagy felelősség is jár, amelyet meg fognak szolgálni. Horvátországnak megoldást kell találnia a gazdasági és közegészségügyi kihívásokra, meg kell erősítenie intézményeit, és meg kell védenie az emberi és kisebbségi jogokat - fogalmazott.



Davor Bernardic, az SDP elnöke elismerte vereségét és gratulált Plenkovicnak a győzelemhez. Bejelentette, hogy kész lemondani a párt éléről.



"Nem könnyű ilyen választási eredmények után beszélni" - mondta, majd megköszönte a választópolgároknak, hogy elmentek szavazni, függetlenül attól, kire adták le voksukat. Majd arról beszélt, hogy az SDP az alatt a két ciklus alatt, míg hatalmon volt Horvátország függetlensége óta, mi mindent tett az országért.



Miroslav Skoro, a Haza Mozgalom alapítója beszédében hangsúlyozta: a 15 mandátum az mutatja, hogy jó úton haladnak, a választópolgárok pedig felismerték ezt. "Fordulóponthoz érkeztünk, a szábor (horvát parlament) soha többé nem lesz ugyanolyan mint volt, sokkal több különböző vélemény hangzik majd el" - vélekedett.



A HDZ bejelentette, hogy már hétfőn megkezdik a koalíciós tárgyalásokat.



Végleges eredményeket hétfőn délután közöl a horvát választási bizottság.