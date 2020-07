Koronavírus-járvány

A maszkviselési szabályok lazítását tervezik több német tartományban

A vásárlókat a boltokban a koronavírus-járvány miatt maszkviselésre kötelező szabály lazítását tervezik több német tartományban - írta a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap.



A gyenge forgalomra panaszkodó kereskedők türelmetlensége nagyon is érthető - mondta a lapnak Harry Glawe, a Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományi kormány gazdasági minisztere. A kormány ágazati vállalkozói érdekképviseletek, szakszervezetek és virológusok közreműködésével vizsgálja a lehetőségeket, és várhatóan az augusztus 4-i ülésén dönt majd.



Ha változatlanul alacsony marad a fertőzések száma, nem kell ragaszkodni a maszkviselési kötelezettséghez - mondta a miniszter, rámutatva, hogy az 1,6 milliós tartományban naponta legfeljebb egy-két koronavírus-fertőzést regisztrálnak.



Mecklenburg-Elő-Pomeránia mellett Németország északi és keleti térségének több további tartományban is mérlegelik az üzletek, áruházak vásárlóit maszkviselésre kötelező szabály visszavonását. Foglalkoznak a gondolattal például Hamburgban, Schleswig-Holsteinben, Szászországban és Alsó-Szászországban. Az egymás közötti legalább másfél méteres távolság betartásának szabályát érdemes megtartani, de a maszkviselési kötelezettséget át lehet alakítani javaslattá, ha a járványhelyzet megengedi - mondta Bernd Althusmann alsó-szászországi gazdasági miniszter.



Az egyelőre nem bizonyított, hogy a maszkviselési kötelezettség visszaveti a kiskereskedelmi forgalmat, két felmérés - a kölni kereskedelmi kutatóintézet (IFH) és a lipcsei kereskedelmi főiskola (HHL) kutatása - viszont azt jelzi, hogy jelentősen javítaná a vásárlási kedvet, ha nem kellene maszkot viselni az üzletekben.



A lakosság zömének otthont adó nyugati és déli tartományokban nem változtatnának a szájat és az orrot takaró maszk viselését kötelezőként előíró szabályon. Több tanulmány bizonyítja, hogy a legegyszerűbb maszkok is nagyban gátolják a kórokozó terjedését, ezért fenn kell tartani a kötelezettséget - nyilatkozott Tobias Hans, Saar-vidék tartomány miniszterelnöke.

A maszkviselés révén "én védelek téged, te védesz engem" - fogalmazott Malu Dreyer Rajna-vidék-Pfalz tartományi miniszterelnök, kiemelve, hogy továbbra is ez a járványügyi védekezés "alapfilozófiája" a tartományban.



Németországban május közepe óta tartósan ezer alatt van az igazolt új fertőzöttek napi száma, és a járvány egyre inkább helyi kitörésekből, fellángolásokból áll. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vasárnapi kimutatása szerint a közigazgatás 401 alapegysége - járások, városok - közül 119-ben egyetlen fertőzést sem regisztráltak az utóbbi hét napon, további 240 járásban pedig öt alatt volt a 100 ezer lakosra jutó új fertőzöttek száma.



Valamennyi járást és várost együttvéve szombatról vasárnapra 239 új esetről érkezett jelentés az RKI-hez. Így a járvány kezdete óta 196 335 ember szervezetében mutatták ki az új típusu koronavírust (SARS-CoV-2) Németországban. A gyógyultnak minősülők becsült száma 300-zal 181 700-ra emelkedett. A vírus okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 9012 regisztrált fertőzött halt meg, ez kettővel több az egy nappal korábbinál.



Mindennek alapján az úgynevezett aktív esetek, vagyis a vírussal még küzdő, regisztrált fertőzöttek becsült száma 5600 körül van a 83,1 milliós országban. Az adatokat torzíthatja, hogy a járási és városi egészségügyi hivatalok hétvégenként rendszertelenül továbbítanak adatokat a berlini RKI-nek.