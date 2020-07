Illegális bevándorlás/Koronavírus

Bakondi: a járvány okozta gazdasági válságban aggályossá vált az illegális migránsok munkába állítása

A koronavírus-járvány miatt kialakult gazdasági válságban milliók veszítették el az állásukat, az illegális migránsok munkába állítása már ezért is "aggályossá vált" - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán péntek este.



Bakondi György azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy járvány előtt voltak olyan vélekedések, hogy az illegális migránsok tartózkodását legalizálni kellene, mert új munkavállalókként jelenhetnek meg az európai munkaerőpiacon.



Megjegyezte azt is: Olaszországba például Kelet-Európából vittek munkavállalókat mezőgazdasági munkára, mert az országban tartózkodó migránsok nem akartak a szociális ellátórendszerből kilépve a munka világában megjelenni.



A főtanácsadó szólt arról is, hogy a líbiai helyzet bonyolultsága ellenére fontos európai érdek a líbiai parti őrség erősítése, illetve Líbia déli határainak őrizete. Azt mondta, a járvány miatt olyanok is útnak indulnak Európa felé, akik korábban nem gondoltak erre.



Bakondi György beszélt a visegrádi országok (V4: Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Magyarország) együttműködéséről is, kiemelve, hogy a kooperáció melletti érvek mindig erősebbek voltak, mint a lazítás mellett szólók.



Arra a felvetésre, hozhat-e változást egy esetleges lengyel államfőváltás, azt mondta: minden visegrádi országban olyan nemzeti érdek a belső biztonság garantálása, a nemzeti érdekek érvényesítése, hogy nem gondolja, egy miniszterelnök vagy köztársasági elnök személyének változása ezt lényegesen befolyásolná.