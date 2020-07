Bűnügy

Nápolyban lebontották a szervezett bűnözés felhőkarcolóit

Eltűntek Nápolyban a camorra bűnszervezet jelképeinek számító külvárosi lakótelepi tornyok. Az utolsó épület lebontását szerdán fejezték be.



Robbantás helyett markológépekkel végezték az alakja miatt Zöld Vitorlának nevezett hatalmas épület lebontását. Több mint ötvenezer köbméter betont bontottak le emeletről emeletre. A februárban megkezdett munkát az utóbbi hónapokban a koronavírus-járvány lassította.



A Nápoly szegényebb külvárosi negyedeként ismert Scampia városrészben 1962 és 1975 között építették a hét épülettömböt, amelyben több ezren laktak. Az akkori építészeti irányzat szerint a nagy méretű épületek az urbanizációt hirdették, egy kisebb várost képezve a nagyváros peremén. A széles alapzatú és felfele keskenyedő épületek azonban a helyi bűnözés jelképeivé váltak: zegzugos rendszerük, folyosóhálózatuk és az ott élők összetartása lezárt erődrendszerré alakította a lakótelepet, amely a hatóságok számára is megközelíthetetlenné vált.



Az épületegyüttes a nápolyi kábítószer-kereskedelem egyik elosztó központja lett, búvóhely a körözött bűnözők számára, és a tornyok tetejéről a környező területet is ellenőrizni lehetett.



A Le Vele-ben játszódott Roberto Saviano írónak a camorra életét bemutató, Gomorra című regénye, majd az ebből készült filmsorozat is.



Az épületek bontása 1997-ben kezdődött az első lakótoronnyal. A hétből egyetlen épületet hagytak meg, amelyet közigazgatási-szolgáltatási központtá alakítanak át. Nyolcszáz családot költöztettek más lakóhelyre.