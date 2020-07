Koronavírus

Egy amerikai városban azon versenyeznek, hogy ki fertőződik meg hamarabb

A verseny az alabamai Tuscaloosában lesz: a szervezők meghívnak bizonyítottan fertőzötteket az összejövetelekre, a versenyzők pedig leteszik a nevezési összeget, amit az kap, aki a leghamarabb megfertőződik.



A város tanácsnoka szerint az egész egy "eszement" dolog. Egy helyi orvos azt mondta, ő már egy hónapja hall a versenyekről. Több fiatallal is találkozott, akik a labortesztek után megörültek annak, hogy megfertőződtek, és voltak, akik azért voltak szomorúak, mert nem.



Az Egyesült Államok 50 tagállamából már 37-ben nő ismét a koronavírus-fertőzöttek száma, a leghevesebb emelkedés Floridában van, ahol csütörtökre egy nap alatt több mint 10 ezer új esetet jegyeztek fel, ami 24 órás rekord.



Texasban 8 ezerrel nőtt az új esetek száma, és a kormányzó is elrendelte a maszkok kötelező viseletét közterületeken azokban a megyékben, amikben legalább húsz fertőzött van. Georgiában is napi rekord dőlt meg: 3500 újabb ember került a koronavírusos fertőzöttek listájára.



A baltimore-i Johns Hopkins egyetem adatai szerint a koronavírusnak az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzöttje, több mint 2,7 millió. Ott a legmagasabb a halálos áldozatok száma is, már megközelíti a 129 ezret.