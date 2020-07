Illegális bevándorlás

Migrációkutató: az észak-macedón-görög határon érkezőkből táplálkozik a balkáni mozgás

Az észak-macedón-görög határon érkező illegális bevándorlók tömegeiből "táplálkozik" a balkáni migrációs mozgás - mondta Vargha Márk, a Migrációkutató Intézet munkatársa csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



A jelenség annak tudható be, hogy változott a görög tengeri határvédelem, a szigeteken óriási feszültséget okozó migránsokat elkezdték átvinni a félszigetre, és így bármikor átjuthatnak csoportok az észak-macedón-görög határon - magyarázta a kutató.



Elmondta, nincs pontos adat arra vonatkozóan, hogy hányan várakozhatnak jelenleg a Balkánon; az ENSZ január és május közötti adataiból az látszik, hogy az illegális bevándorlók nem nyújtanak be menedékkérelmet, vagyis továbbmennének.



Kitért arra is, hogy Görögországba tavalyhoz képest időarányosan kevesebb illegális bevándorló érkezett. A csökkenés a koronavírus-járvánnyal magyarázható, és azzal, hogy Görögország sokkal intenzívebben védi szárazföldi határait - fűzte hozzá Vargha Márk.