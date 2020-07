Koronavírus

Szerbiában ősztől ismét visszatérhet a virtuális oktatás

Ha a koronavírus aktív marad Szerbiában, ősztől ismét virtuális oktatást vezetnének be, de csak minden második héten, vagyis a diákok felváltva egyik héten iskolába járnának, a másik héten pedig otthon, online órákon vennének részt - közölte a Mladen Sarcevic szerb oktatási miniszter a Blic című napilap csütörtöki számában.



Szerbiában szerdáról csütörtökre 14 564-ről 14 836-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Szerdán négy újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 281-re nőtt.



Koszovóban egy nap alatt 2878-ról 2991-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Három halálos áldozata volt a Covid-19-nek az utóbbi 24 órában, ezzel 54-re nőtt a halottak száma. A kormány legfrissebb döntése értelmében a kormánytagoknak ezentúl kötelező a védőmaszk viselése. Emellett a koronavírus-járvány terjedésének lassítása, illetve megállítása érdekében bezárták azokat az intézményeket, ahol több koronavírus-fertőzöttet is regisztráltak a napokban, és betiltották az 50 főnél nagyobb rendezvényeket, valamint kötelezővé tették a maszk viselését és a fertőtlenítő használatát az élelmiszerüzletekben és a gyógyszertárakban.



Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 6334-ről 6454-re emelkedett a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Egy nap alatt négyen haltak bele a Covid-19 szövődményeibe, és ezzel 306-ra nőtt a halálos áldozatok száma. A kórházi kapacitások növelése érdekében a nem életmentő műtéteket határozatlan időre elhalasztották.



Montenegróban csütörtökre 548-ról 576-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában nem volt halálos áldozata a vírusnak, így a halottak száma 12. Az Adria-parti államban nemcsak a városi tömegközlekedési eszközökön, hanem például a vonatokon is kötelező a maszk használata, a turisták számának növekedése ugyanis növeli a fertőzésveszélyt.



Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 4453-ról 4606-ra emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. A Covid-19 betegségbe szerdán ketten haltak bele, az áldozatok száma összesen 188.