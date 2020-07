Koronavírus-járvány

Bezárják az iskolákat és az óvodákat a koronavírus-fertőzések hirtelen növekedése miatt Felső-Ausztriában

Péntektől a tervek szerint egy hétre bezárják az iskolákat, az óvodákat és a bölcsődéket a koronavírus-fertőzések számának hirtelen növekedése miatt Felső-Ausztria öt járásában: Linzben, Linzvidéki járásban, Welsben, Welsvidéki járásban, valamint az Urfahr-környéki járásban - jelentette be Thomas Stelzer tartományi vezető szerdán.



"Masszív, ugyanakkor ésszerű lépés" a vírus további terjedésének megakadályozására - mondta. Az intézkedést az indokolja, hogy Felső-Ausztriában szerdára egy nap alatt 61-ről 190-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, ugyanakkor már néhány nap óta megfigyelhető volt a számok "dinamikus növekedése". A tartomány vezetője azt ajánlotta, hogy mondják le a rendezvényeket is az érintett járásokban.



Az új fertőzések kiindulópontja egy Felső-Ausztria székhelyén, Linzben található keresztény közösség (Freie Christengemeinde). Több helyi nagycsalád is tagja a közösségnek, az elmúlt napokban ők szórták szét a koronavírust az érintett öt járásban.



A tartományi vezető egyben felhívta a figyelmet a lakosság egyéni felelősségére, így a nagyobb zárt helyiségekben ajánlott, a tömegközlekedési eszközökön pedig kötelező a szájmaszk viselése.