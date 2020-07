Illegális bevándorlás

Harminc fertőzött egy szicíliai karanténhajón

Olaszországban harminc illegális bevándorlóról bizonyosodott be, hogy koronavírus-fertőzött. A kórt egy szicíliai karanténhajón mutatták ki, amelyen mintegy kétszáz ember tartózkodik.



Az Agrigento melletti Porto Empedocle kikötőjében horgonyzó Moby Zaza komphajón harminc beteget különítettek el. További három embert kórházba szállítottak, köztük egy várandós nőt. A hajót július 13-áig vesztegzár alatt tartják. A Moby Zaza a második hajó, amelyetaz érkező migránsok karantén alá helyezésére használnak a szicíliai vizeken.



Karanténközpontokat alakítottak ki a szicíliai migránstáborokban is, ahova többek között a Lampedusa szigetére érkezőket helyezik át. A szigeten az utóbbi másfél nap alatt mintegy kétszázan kötöttek ki, a kilencvenfős regisztrációs központban háromszor ennyien tartózkodnak.



Vesztegzár alá helyezték a szicíliai Augusta kikötőjében kikötött 43 fős csoportot is, amely a Mediterranea Saving Humans olasz civilszervezet Mare Jonio hajójával ért partot. Az Sos Mediterranée civilszervezet Ocean Viking hajója 164 fővel a Málta és Lampedusa közötti vizeken várakozik. Szardínia szigetén algériai csoportok kötöttek ki.



Az olasz belügyminisztérium honlapján naponta közölt adatok szerint január elseje óta 6995 ember érkezett a tavalyi év ugyanezen időszakában mért 2784-hez képest. Az idei bevándorlók jelentős többsége az utóbbi egy hónapban jutott Olaszországba.



A volt belügyminiszter, Matteo Salvini, a Liga párt vezetője közösségi oldalán úgy vélte, hogy a kormány "látszatra jószívű" migrációs politikája az érkezések megsokszorozódásához vezetett, és "tönkreteszi Olaszországot".



"Nem munkaerő, hanem emberek vagyunk!" - ezt skandálták a szicíliai Palermo utcáin tiltakozó felvonulást tartó migránsok, akik tartózkodási engedélyt követeltek.



A belügyminisztérium bejelentése szerint június elsejétől már több mint 80 ezer bevándorló kérelmezte tartózkodási és munkavállalási joga rendezését. Az olasz kormány augusztus 15-ig várja az engedély nélkül Olaszországban levő bevándorlók jelentkezését. Az eddigi kérelmek 88 százalékát olasz családoknál dolgozó háztartási alkalmazottak, idősgondozók nyújtották be, akik többnyire ázsiaiak vagy Európai Unión kívüli kelet-európaiak. A legtöbb kérelmet Lombardia tartományban nyújtották be. Kevesebben jelentkeztek a dél-olaszországi földeken dolgozó nagy részben afrikai idénymunkások közül, pedig a kormány kiemelten az agrárszektorban feketén dolgozók helyzetét kívánta rendezni.