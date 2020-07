Amerikai tüntetések

Seattle polgármestere elrendelte a város "elfoglalt" övezetének felszámolását - videó

Elrendelte a közelmúlt tüntetései alatt "elfoglalt" seattle-i terület felszámolását a város polgármestere, Jenny Durkan szedán.



Durkan rendeletet adott ki és "törvénytelen gyülekezésnek" nevezte az övezetet. Carmen Best rendőrfőnök közleményben jelentette be, hogy a rendőrség meg is kezdte a fegyveres tüntetők által mintegy két héttel ezelőtt létrehozott övezet felszámolását.



A fegyveresek által körülkerített és lezárt részen az elmúlt napokban elharapódzott az erőszak: több lövöldözés volt, két afroamerikai tinédzsert agyonlőttek, többeket kórházban ápolnak.

BREAKING: Seattle Police dismantle violent CHAZ district pic.twitter.com/B0Ope33RXQ — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) July 1, 2020