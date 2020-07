Amerikai tüntetések

Halálosan megfenyegettek két minisztert a zavargásokat követően Ausztriában

Halálosan megfenyegették Karl Nehammer belügyminisztert és Susanne Raab integrációs minisztert a bécsi zavargásokat követően - erről a két tárcavezető beszélt egy bécsi sajtótájékoztatón.



A közösségi médiában tették közzé a halálos fenyegetést Nehammer és Raab ellen. Az indulatokat feltehetően az váltotta ki, hogy mindketten keményen felléptek a zavargások kirobbantásával gyanúsított török nacionalisták ellen. Az Alkotmányvédelmi Hivatal felmérte a kockázatot, és úgy ítélte meg, hogy éjféltől rendőri védelem alá helyezik a két minisztert. A feladatot a Cobra-különítmény egységei látják el. Susanne Raab elmondta, hogy nem hagyják megfélemlíteni magukat; továbbra is mindent megtesznek annak érdekében, hogy felderítsék: milyen befolyást gyakorol Törökország az Ausztriában működő török szervezetekre, illetve az itt élő török lakosságra.



A tárcavezető kiemelte, hogy határozottan fellépnek a radikális politikai iszlám ellen; "dokumentáló központokat" hoznak létre, hogy segítségükkel átvilágítsák a Törökországból finanszírozott radikális iszlám egyesületeket.



Karl Nehammer arról beszélt: az osztrák kormány tagjai közül senki sem hagyja, hogy erőszakos elkövetők megfélemlítsék. A belügyminiszter szerint nem fogadható el, hogy szélsőséges politikai eszméket hirdető emberek veszélyeztetik a biztonságot, és hajtanak végre erőszakos cselekedeteket.



Sebastian Kurz kancellár nemrég közzétett videóüzenetében azt mondta: a zavargások egy elhibázott integráció következményei. Leszögezte azt is, hogy a továbbiakban is fellépnek a szabályozatlan és tömeges bevándorlás ellen.