A Facebook külső vizsgálatot kezdeményezett a gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályozásáról

Külső vizsgálatot kezdeményezett a gyűlöletbeszédet tartalmazó bejegyezések ellenőrzéséről kedden a Facebook, a cég a szakértők szerint így próbálja kifogni a szelet az ellene bojkottot hirdetők vitorlájából.



Az utóbbi időben számos vállalat csatlakozott az amerikai civil szervezetek által kezdeményezett "Stop Hate for Profit" kampányhoz, amelynek szervezői szerint az oldal keveset tesz annak érdekében, hogy kiszűrje a rasszista és gyűlöletkeltő tartalmat. A cél minél több nagy céget meggyőzni arról, hogy szüneteltesse hirdetéseit a közösségi platformon, így nyomást gyakorolva a szabályozás módosítása érdekében. A felhíváshoz olyan vállalatok is csatlakoztak, mint például az Unilever, a Starbucks, a Ford Motor vagy a Coca-Cola.



Kedden Mark Zuckerberg, a közösségi portál alapító-vezérigazgatója a vállalat globális marketingjét irányító alelnökkel, Carolyn Evertonnal, a feddhetetlenségért felelős Guy Rosen alelnökkel és Neil Potts közpolitikai alelnökkel együtt videókonferenciát tartott egyes, a portálon hirdető vállalatok képviselőivel.



A Facebook bejelentette, hogy megbízzák a Media Rating Council (MRC) nevű, médiakutatásokkal foglalkozó céget annak felülvizsgálatával, hogy a portál megfelelően kezeli-e, illetve eltávolítja-e a gyűlöletkeltő bejegyzéseket és tartalmakat.



Továbbá azt is bejelentették, hogy a jövőben az oldalon elsőbbséget biztosítanak a forrásmegjelöléssel ellátott, átlátható információknak, az újságírók által írt szövegek közzétételének.