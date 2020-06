Az sem biztos, hogy a parancsnok maradhat

Német lap: szélsőjobboldali kilengések miatt átszervezik a német hadsereg különleges egységét

A KSK 2. számú századát feloszlatják, a többi szervezeti egységet pedig alaposan átalakítják és őszig megerősített ellenőrzés alá veszik.

Szélsőjobboldali kilengések miatt átszervezik a német hadsereg (Bundeswehr) különleges bevetési egységét (Kommando Spezialkräfte - KSK) - jelentette kedden a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című lap a hírportálján.



A KSK 2. számú századát feloszlatják, a többi szervezeti egységet pedig alaposan átalakítják és őszig megerősített ellenőrzés alá veszik. Ha az alakulat, és benne minden egyes katona addig nem bizonyítja, hogy az alaptörvény szabályainak és értékeinek megfelelően tevékenykedik, további lépések következnek, amelyek között teljes felszámolás és újjászervezés is lehet - írta a FAZ berlini értesülésekre hivatkozva.



A beszámoló szerint Annegret Kramp-Karrenbauer védelmi miniszter kedden Berlinben tájékoztatta a döntésről a szövetségi parlament (Bundestag) védelempolitikai bizottságának vezetőit. Mint mondta, "acélseprővel" tesz rendet az elit alakulatnál, mert minden eddigi kísérlet kudarcba fulladt. A döntést egy katonákból és civilekből álló munkabizottság intenzív tanácskozása és a KSK bázisán, a baden-württembergi Calw-ban tett miniszteri látogatás előzte meg.



A lap szerint az sem biztos, hogy az alakulat parancsnoka a helyén maradhat. Rá is ugyanaz érvényes, mint a KSK valamennyi tagjára: aki nem bizonyítja, hogy a megoldás része, az a probléma része.



Hétfőn a katonai nemzetbiztonsági szolgálat (Militärischer Abschirmdienst - MAD) vezetője, Christoph Gramm ugyancsak Bundestag-képviselők előtt elmondta, hogy az alkotmányellenes szélsőjobboldali nézetek terjedése adja a legtöbb munkát a szolgálatnak. Tavaly 600-nál is több esetben indítottak vizsgálatot. A munka "súlypontja" a KSK, ahol a szélsőjobboldali elemek kiszűrését szolgáló erőfeszítések során rendre "a hallgatás falába" ütköznek.



A többi között terrorelhárításra, túszmentésre és mélységi felderítésre szakosodott KSK 2. századánál nagyjából 70 katona - az 1996-ban létrehozott alakulat aktív állományának negyede - dolgozik. A század több tagja ellen vizsgálatot folytat a MAD, esetenként hónapok óta, fedett hírszerzési módszerekkel. Ezeket a katonákat egyelőre áthelyezik a Bundeswehr más alakulataihoz, a többieket a KSK egységei között osztják szét.



Az átszervezés részeként megerősítik az újoncok biztonsági ellenőrzését és jellembeli alkalmassági vizsgálatát, és bevezetnek egy decentralizált kiképzési rendszert, amelynek révén csökken a KSK úgynevezett kiképzési autonómiája. Bevezetnek egy rotációs rendszert is, a KSK katonáit meghatározott időközönként a Bundeswehr más egységeihez helyezik át, hogy megelőzzék az alakulat elszigetelődését.