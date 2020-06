Korrupció

Szlovéniában lemondott a belügyminiszter és a rendőrfőkapitány

Lemondott kedden Ales Hojs belügyminiszter és Anton Travner országos rendőrfőkapitány Szlovéniában a Zdravko Pocivalsek gazdasági miniszter ellen indított ügyészségi nyomozás és házkutatás miatt - jelentette a Dnevnik című szlovén napilap.



A baloldali ellenzéki pártok kormányzati korrupciót gyanítottak a koronavírus-járvány idején beszerzett védőfelszereléseknél márciusban, és bizalmatlansági indítványt nyújtottak be a gazdasági miniszter ellen, amelyet azonban nem szavazott meg a parlament. A központi nyomozó főügyészség (NPU) két hónappal ezelőtt kezdett nyomozni az ügyben, a Mladina című hetilap pedig a múlt héten tett büntetőjogi feljelentést Pocivalsek ellen.



Hojs szerint ugyanakkor az ügyészségi nyomozás politikai indíttatású, ezért benyújtotta lemondását Janez Jansa kormányfőnek, amelyet az el is elfogadott. Ezt megelőzően a rendőrfőkapitány a belügyminisztert tájékoztatta lemondásáról, amelyet ő szintén elfogadott.



A belügyminiszter elmondta: az ügyészség nem értesítette őt arról, hogy reggel nyolc órától a hatóságok házkutatást tartanak több helyszínen és több személynél a visszaélési vádak miatt. Hojs sérelmezte azt is, hogy a házkutatáskor korlátozták Pocivalsek személyi szabadságát, miközben ő védett személy.



"A hatáskörömnél fogva nem avatkozhatok bele a rendőrség és az ügyészség munkájába" - hangsúlyozta a tárcavezető, hozzátéve, hogy ennek ellenére vállalta a politikai felelősséget, és lemondott. Hojs úgy fogalmazott: nehéz őt meggyőzni arról, hogy nem egyfajta politikai rendőrség áll az események mögött, pedig a rendőrség nem árnyékhatalom, hanem a nép szolgálatában kell állnia. Szembeötlő szerinte, hogy számos büntetőügyet fektetnek a bíróságon és az ügyészségen, elfogadhatatlan továbbá, hogy a rendőrséget nem azok irányítják, akiknek hivatalból ez lenne a feladatuk.



Az ügyészségi vádak szerint a gazdasági miniszter politikai befolyásával élve előnyben részesített egyes cégeket a lélegeztetőgépek és szájmaszkok beszerzésénél, és 8 millió euróval károsította meg a költségvetést. A hatályos törvények szerint 8 év letöltendő börtönbüntetést is kaphat - írta a lap.



Pocivalsek korábban többször is visszautasította a vádakat. Szavai szerint a sajtó hajtóvadászatot indított ellene, és a fejét követeli. "Sem én, sem a kollégáim semmilyen módon nem lobbiztunk, vagy próbáltuk befolyásolni a döntéseket" - mondta, majd hozzátette: az volt a cél, hogy felgyorsítsák a folyamatokat, és védőfelszerelést biztosítsanak az "arcvonalban" harcolók számára, amikor arra a legnagyobb szükség volt. Kiemelte továbbá, hogy a szerződések megkötéséről több minisztérium közösen hozott döntést, hogy a lehető leghamarabb hozzájussanak a szükséges eszközökhöz.