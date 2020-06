Orvostudomány

Új, emberekre is fertőző sertésinfluenza-vírust mutattak ki Kínában

Új sertésinfluenza-vírust mutattak ki Kínában, amely embereket is képes megfertőzni - írta a BBC hírportálja.



Mivel a törzs új, az embereknek nem alakulhatott ki erős immunitása ellene. Az új vírust leíró tudósok az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) a sertések és az iparágban dolgozó emberek ellenőrzésére szólították fel az illetékeseket.



Miközben a világ az új koronavírus legyőzéséért küzd, a szakemberek az új influenzavírusokat is a legkomolyabb járványveszélyek között tartják számon. A legutóbbi, pandémiát okozó influenzavírus, a 2009-es sertésinfluenza kevésbé volt halálos, mint amennyire attól tartottak, főként azért nem, mert az idősebb emberek valamennyire védettek voltak ellene korábbi, hasonló vírustörzsekkel való találkozásaik miatt. A 2009-es, A/H1N1pdm09 jelű vírus ellen azóta az éves influenzavakcina védettséget nyújt.



Az újonnan azonosított sertésinfluenza-törzs hasonlít a 2009-eshez, de történtek benne változások. Eddig nem okozott nagyobb veszélyt, de Kin-Chow Chang, a Nottinghami Egyetem tudósa, a kutatócsoport vezetője szerint a G4 EA H1N1-re oda kell figyelni.



Az új törzs szaporodni képes az emberi légutakat borító sejtekben. A kutatók 2011 és 2018 közötti adatokat átnézve bizonyítékot találtak arra, hogy vágóhídi munkások is elkapták.



A forgalomban lévő vakcinák nem nyújtanak ellene védettséget, de lehet őket úgy módosítani, hogy az új törzs ellen is védjenek.



Elméletileg influenza-világjárvány bármikor kitörhet, ha olyan új vírus jelenik meg, amelyik emberről emberre terjed. Noha az influenzavírusok folyamatosan mutálódnak, általában nem okoznak világjárványt. A vakcinát azért módosítják minden évben, hogy lépést tartson a mutációkkal.