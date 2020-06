Gyilkosság

Madeleine-ügy: a pendrive-on talált 8000 pedofil fotó alapján biztosak abban, hogy már nem él a lány

2020.06.30 ma.hu

13 évnyi bizonytalanság érhet véget, hamarosan ugyanis megoldódni látszik Maddie McCann 2007-es elrablásának ügye.

Az évszázad rejtélyének is hívott gyerekrablás akkor vett új fordulatot, amikor a rendőrség látókörébe került a jelenleg egy másik ügyből kifolyólag börtönbüntetését töltő Christian Brückner.

13 évnyi bizonytalanság érhet véget, hamarosan ugyanis megoldódni látszik Maddie McCann 2007-es elrablásának ügye.



A hatóságok sorsdöntő bizonyítékokat találtak a több gyermek eltűnésével, kiskorú szexuális zaklatásával, nemi erőszakkal és prostitúcióval is vádolt Brückner ellen egy, a férfi tulajdonában álló, korábban dobozgyárként működő romos épületben.



A Neuwegers­lebenben található házból közel 8000 darab kép és videófelvétel került elő különböző adathordozókon egy műanyag zacskóba rejtve, a férfi néhai kutyájának teteme mellé temetve. A felvételek tartalmáról a hatóságok nem közöltek részleteket, de Hans Christian Wolters az ausztrál 60 minutes című showban elárulta: bizonyítékot találtak arra, hogy Maddie meghalt.



"Ebben a pillanatban nem vagyok felhatalmazva, hogy bármit is mondjak arról, hogy a képeken rajta van-e Madeleine vagy sem. Nem találtuk meg sem a testet, sem a kislány testének bármelyik darabját, de elég bizonyítékunk van arra, hogy kijelentsük: a gyanúsított megölte Madeleine McCann-t" – árulta el a tévéműsorban a szakértő.

Az összetört szülők, a hatóságok és az egész világ számára csupán annyi a kérdés: hol lehet Maddie holtteste és mikor halhatott meg. A négyéves kisgyerek még hetekkel az eltűnése után is élt, ugyanis az egyik nyaraló látni vélte őt Brückner kisbuszában, ahol a férfi évek óta élt a portugál tengerparton hajléktalanként illetve prostituáltként. Ha hinni lehet a szemtanúnak, akkor az sem kizárt, hogy valahol a portugál partokon lehetnek az ausztrál kislány maradványai.



A hatóságok továbbra is minden erejükkel azon vannak, hogy szóra bírják a kéjgyilkos férfit, akit az utóbbi hetekben legalább négy, évtizedek óta megoldatlan gyerekeltűnéssel is kapcsolatba hoztak - írta a Bors.