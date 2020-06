Koronavírus

WHO: a világjárvány még egyáltalán nincs közel a végéhez

hat hónappal azután, hogy Kína először riasztotta a WHO-t az új légzőszervi megbetegedéssel járó fertőzés miatt, 10 millió ember fertőződött meg igazoltan és 500 ezer halt meg. 2020.06.29 20:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Covid-19-világjárvány még egyáltalán nincs közel a végéhez - jelentette ki hétfőn genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.



Tedrosz megjegyezte, hat hónappal azután, hogy Kína először riasztotta a WHO-t az új légzőszervi megbetegedéssel járó fertőzés miatt, 10 millió ember fertőződött meg igazoltan és 500 ezer halt meg.



"A vírusnak még mindig nagy a mozgástere, még sokan megkaphatják a betegséget" - jelentette ki a főigazgató, aki szerint noha néhány ország ért el haladást, globális szinten gyorsul a járvány".



Tedrosz közölte, hogy a WHO a héten értekezletet tervez összehívni, amelyen elemzik a betegség elleni harcot célzó kutatások eredményt, és bejelentette, hogy a WHO szakértőket küld Kínába, hogy segítsenek feltárni a SARS-CoV-2 nevű vírus eredetét.



Michael Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója közölte, hogy jelentős haladást értek el a fertőzés megakadályozására szánt biztonságos és hatékony oltóanyag kifejlesztésében, de továbbra sincs biztosíték arra, hogy sikerrel jár az erőfeszítés.



Ezalatt az országok a betegség ellen teszteléssel, az igazolt fertőzöttek elkülönítésével és az érintkezéseik feltárásával harcolhatnak a járvány ellen - tette hozzá Ryan. Kiemelte Japánt, Dél-Koreát és Németországot a vírus elleni "átfogó és fenntartható stratégiájuk" miatt.