Brit közlekedési miniszter: hamarosan enyhül a karanténszabály

2020.06.29 20:06 MTI

Hamarosan enyhül a brit beutazási karanténelőírás, amelyet London a koronavírus-fertőzések behurcolásának megakadályozására hozott - erősítette meg hétfő esti nyilatkozatában Grant Shapps brit közlekedési miniszter. Shapps ugyanakkor közölte, hogy a szabályozás enyhítésében érintett országok teljes listáját a következő napokban hozza csak nyilvánosságra.



A londoni alsóháznak küldött írásos tájékoztatójában a miniszter hangsúlyozta: az előírás nemsokára megkezdődő enyhítése nyomán a listán szereplő országokból Nagy-Britanniába érkezőknek "bizonyos körülmények között" nem kell 14 napra elkülönítésbe vonulniuk.



Nem részletezte, hogy melyek ezek a körülmények, de közölte, hogy a karanténelőírás enyhítése a vasúton, hajóval és repülőgéppel Nagy-Britanniába beutazókra egyaránt vonatkozik majd.



A június 8-án életbe lépett rendelkezés alapján jelenleg kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek, köztük a brit állampolgároknak is.



A kormány indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy az immár visszavonulóban lévő nagy-britanniai koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon.



Arra, aki nem tartja magát a karanténelőíráshoz, a hatóságok Angliában ezer font (392 ezer forint) pénzbüntetést szabhatnak ki.



A brit turisztikai és a repülési ágazat legnagyobb vállalatai ugyanakkor élesen bírálták a karanténintézkedést és összehangolt jogi eljárást kezdeményeztek azzal a céllal, hogy bíróság kötelezze a kormányt a szabályozás visszavonására.



A karanténszabályokat a kormány háromhetente felülvizsgálja.



Az első felülvizsgálat hétfőn volt; a közlekedési miniszter várhatóan ennek eredményét jelenti be a következő napokban.



Az alsóháznak küldött hétfői írásos nyilatkozatában Grant Shapps leszögezte: a karanténelőírás is hozzájárult ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban a lehető legalacsonyabb szinten lehessen tartani a Covid-19 betegséget okozó koronavírus terjedését, és így segítette a járvány második hullámának kialakulása elleni védekezést.



A miniszter szerint a brit kormány mellett működő egyesített biobiztonsági központ (Joint Biosecurity Centre) - szoros konzultációban az angliai közegészségügyi szolgálattal és Chris Whitty angol tisztifőorvossal - kategóriákat állított össze azokról az országokról és térségekről, amelyekből az alacsonyabb közegészségügyi kockázat miatt a 14 napos elkülönítés kötelme nélkül be lehet utazni Nagy-Britanniába.



A kategóriák megállapításához a szakértői testületek olyan tényezőket vettek figyelembe, mint a koronavírus elterjedtsége, valamint az új fertőződések száma és a járvány potenciális jövőbeni iránya az adott országokban.



A kormány e kategóriák alapján hozza meg döntését a jelenlegi karanténszabályozás enyhítéséről - közölte a brit közlekedési miniszter.

Grant Shapps hozzátette, hogy ezzel párhuzamosan a brit külügyminisztérium is felülvizsgálja utazási útmutatóját, amely jelenleg a legszükségesebb eseteken kívül minden külföldi utazástól eltanácsolja a briteket.



A miniszter szerint erről is e héten várható részletes bejelentés.



A londoni miniszterelnöki hivatal már a múlt hét végén közölte, hogy az új szabályozás július 6-án, vagyis jövő hétfőn lép életbe.



A Downing Street szóvivője az enyhítés által várhatóan érintett országok között említette Franciaországot, Spanyolországot, Olaszországot, Belgiumot, Hollandiát, Németországot, Törökországot, Finnországot és Norvégiát, de ő is közölte, hogy a teljes listát a kormány ezen héten teszi közzé.



Hangsúlyozta, hogy a szabályozás módosítása lehetőséget teremt a briteknek a külföldi nyaralásra az idén.