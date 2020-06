Koronavírus-járvány

Pekingben csökkent a napi új megbetegedések száma

Pekingben csökkent a napi új, koronavírus okozta megbetegedések száma, miközben egyre nagyobb ütemben tesztelik a lakosságot.



A pekingi egészségügyi bizottság hétfői jelentése szerint vasárnap hét újabb pácienst diagnosztizáltak az új koronavírus okozta betegséggel, és további egy tünetmentes fertőzöttet azonosítottak a kínai fővárosban. Az első, a pekingi Hszinfadi nagybani piachoz köthető pácienst június 11-én azonosították, és azóta az új megbetegedések száma elérte a 318-at.



A helyi hatóságok arról számoltak be, hogy vasárnap délig közel 8,3 millió emberen végezték el a nukleinsavas vírustesztet. Peking az elmúlt két és fél hétben ugyanis jelentősen növelte tesztelőkapacitását: míg június 11-én 40 ezer emberen tudták elvégezni a vírustesztet egy nap alatt, mostanra akár napi 458 ezer minta levételét is képesek elvégezni.



A kapacitás növelésére két mobil tesztállomást alakítottak ki autóbuszokból, amelyek a várost járva gyűjtik be a mintákat a lakóktól. A légkondicionált autóbuszok hatékonyabb munkavégzést tesznek lehetővé, ugyanis a nyári hőségben védőöltözetet viselő egészségügyi dolgozók kültéren kétóránként váltották egymást. A buszokat emellett légtisztítóval és automata testhőmérsékletmérővel szerelték fel a fertőzésveszély kiszűrése érdekében - írta a Hszinhua kínai állami hírügynökség.



A pekingi egészségbiztosítási hivatal pedig vasárnap azt közölte: a város közegészségügyi intézményeiben június 25-étől kezdve csökkentették a vírusteszt árát, amelynek felső határát a korábbi 180 jüan (8 ezer forint) helyett 120 jüanban (5300 forint) határozták meg.



A China Daily című kínai pártlap internetes oldalán arról számolt be, hogy hétfőn hazaengedték az első gyógyult beteget, aki a Hszinfadi piacon fertőződhetett meg.