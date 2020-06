Koronavírus-járvány

Szerbiában több közéleti szereplő is megfertőződött

Szerbiában sajtójelentések szerint számos közéleti szereplőt koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak az utóbbi 24 órában.



Szombatról vasárnapra 13 565-ről 13 792-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma az országban. Ilyen magas a legutóbb a járvány elején volt a napi új fertőzöttek száma. Szombaton két újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 267-re emelkedett.



A nyugat-balkáni országban több közéleti személyiség is megfertőződött, pozitív lett a koronavírus-tesztje Maja Gojkovic házelnöknek, Aleksandar Vulin védelmi miniszternek, Marko Djuricnak, a szerb kormány Koszovó-ügyi irodája vezetőjének, valamint Marko Cadeznek, a szerbiai gazdasági kamara elnökének.



Koszovóban egy nap alatt 2494-ről 2590-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában négy halálos áldozata volt a Covid-19 betegségnek, ezzel 48-ra nőtt a halottak száma. Vasárnap megnyitották a pristinai nemzetközi repülőteret, ám az utasoknak különleges előírásokat kell betartaniuk. Csak maszkban léphetnek be a repülőtérre, ahová utazás előtt legalább három órával meg kell érkezniük. A repülőtér dolgozói megmérik az utazók testhőmérsékletét, és fertőtlenítik a kezeiket. Aki nem utazik, az sem az induló, sem az érkező terminálokra nem léphet be.



Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 5758-ról 5906-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt kilencen haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe, és ezzel 277-re nőtt a halálos áldozatok száma. Több magáncég is lélegeztetőgépeket ajándékozott az ország kórházainak, hogy így segítse a koronavírus-járvány kezelését Észak-Macedóniában.



Montenegróban egy nap alatt 439-ről 469-re emelkedett a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az Adria-parti országban két hónapja nem volt halálos áldozata a vírusnak, a járvány ideje alatt kilencen haltak bele a betegségbe. A helyi idegenforgalmi szervezetek arra panaszkodnak, hogy a szigorú előírások és a korlátozások miatt, amelyek értelmében bizonyos országok állampolgárai nem léphetnek be Montenegróba, a potenciális turisták más úticélokat választanak, Montenegró helyett inkább a szomszédos Albániát.



Bosznia-Hercegovinában vasárnapra 3935-ről 4096-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában három ember halt bele a betegségbe, így a halottak száma 181.