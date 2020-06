Koronavírus

Az Egyesült Államokban rekordot döntött az új fertőzések száma

Különösen a déli szövetségi államokban, Floridában, Texasban és Kaliforniában nőtt jelentősen az utóbbi néhány napon belül az új fertőzések száma. 2020.06.27 19:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Államokban az elmúlt 24 órában több mint 45 ezer új koronavírus-fertőzést mutattak ki, és ezzel rekordot döntött a fertőzöttek számának napi növekedése - jelentette szombaton a The New York Times című napilap.



Az Atlantic magazin Covid-adatai szerint 44 400 pozitív koronavírus-teszt született, míg a The Washington Post 45 755 új fertőzésről számolt be. A hivatalos amerikai egészségügyi hatóság, a CDC elmúlt napi adatait még nem hozták nyilvánosságra.



Különösen a déli szövetségi államokban, Floridában, Texasban és Kaliforniában nőtt jelentősen az utóbbi néhány napon belül az új fertőzések száma. A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint az Egyesült Államokban időközben csaknem 2 és fél millióra nőtt a Sars-CoV-2-vírussal fertőzöttek száma, és több mint 125 ezren belehaltak a vírus okozta Covid-19-betegségbe.



Az eddigi rekordot az új fertőzések számában, mintegy 43 ezer esetet a CDC április 6-án jelentette. Ez a nap azonban hétfőre esett, amikor az adatokba a hétvégi fertőzéseket is beleszámolták, és így a végösszeg lényegesen nagyobb lett.