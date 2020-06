Koronavírus

Brüsszel 4,9 milliárd eurót ajánl fel az adománygyűjtő szuperkoncert keretében

Az Európai Bizottság 4,9 milliárd eurót ajánl fel a koronavírus elleni gyógyszer- és vakcinakutatások finanszírozására a szombat délután elkezdődött online adománygyűjtő szuperkoncert keretében. 2020.06.27 17:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A felajánlást Ursula von der Leyen, a brüsszeli testület elnöke, a rendezvény fővédnöke jelentette be, aki elmondta, hogy az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy az emberiség a lehető leghamarabb, megfizethető oltóanyaghoz jusson. Hozzátette, hogy a járványnak akkor lesz csak vége, ha a világon minden embernek lehetősége lesz hozzáférni a kezelésekhez és az oltásokhoz, "függetlenül attól, hol él, honnan származik, vagy hogy néz ki".



"Ehhez, be kell fektetnünk az oltóanyag gyors és példátlan nagyságrendű előállításába, ami csak akkor valósulhat meg, ha együtt, egy célért küzdünk" - hangsúlyozta.



Felhívta arra is a figyelmet, hogy az Európai Bizottság nem hisz az "oltóanyag nacionalizmusban", ebben a tekintetben a multilaterializmust támogatja. Mint mondta, a bizottság feladata, hogy az oltóanyagok kifejlesztése után meggyőzze a magas jövedelmű országokat, hogy vásároljanak annyi vakcinát, amelyből az alacsony jövedelmű, fejlődő országokat is támogatni tudják.



A vezető emlékeztetett arra is, hogy az EU a válság kezdete óta sok mindent elért a járvány elleni küzdelemben. "Tagállamok, globális egészségügyi intézmények, vállalkozások, és filantrópok hálózatát építettük fel a semmiből, pénzt és adományokat gyűjtöttünk, példaértékűen hangoltuk össze erőfeszítéseinket" - mondta.



A szombati adománygyűjtő koncertet az Európai Bizottság közösen szervezte a Global Citizen nevű jótékonysági mozgalommal, amely az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) együtt április végén egy globális online zenei gálán 127,9 millió dollárnyi (41,5 milliárd forint) adományt gyűjtött a koronavírus-járvány frontvonalában dolgozó orvosok és ápolók védőfelszereléseire és támogatására.



A koncerten mások mellett fellép Shakira, a Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber, Quavo, J Balvin, a Chloe x Hallek duó, Yemi Alade, Christine and the Queens, Chris Rock, Hugh Jackman, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek, Billy Porter és Diane Kruger. Az est házigazdája Dwayne Johnson.



A Global Goal: Unite for our Future elnevezésű online szuperkoncertet olyan rangos alapítványok támogatják, mint a Bloomberg Philantropies, a Bill és Melinda Gates Alapítvány, valamint a Wellcome Trust. Az eseményt különböző közösségi platformokon, köztük az Európai Unió YouTube-csatornáján, továbbá a Global Citizen honlapján közvetítik.



Az Európai Bizottság május 4-én szervezte első nemzetközi online adományozó konferenciáját, amelyen 7,4 milliárd euró gyűlt össze a koronavírus-járvány elleni küzdelemre, mindenekelőtt oltóanyag, továbbá egyéb gyógyszerek kifejlesztésére, valamint a tesztelésre.