A Facebook mostantól megjelöli a szabályzatát sértő hírértékű tartalmakat

A Facebookot sokan bírálták az elmúlt hetekben azért, mert nem lépett fel Donald Trump lázító hangvételű posztjaival szemben. 2020.06.27 15:29 MTI

A Facebook helyi idő szerint pénteken bejelentette, hogy internetes közösségi hálózatán a jövőben megjelöli a szabályzatát sértő hírértékű tartalmakat, továbbá szükség esetén az amerikai elnökválasztással kapcsolatos bejegyzéseket és politikai reklámokat is ellátja olyan linkekkel, amelyek hiteles információkat tartalmazó oldalakra mutatnak.



A Facebook egyik szóvivője megerősítette: az új intézkedések értelmében ma már ilyen, hiteles szavazási információkra mutató linkkel látnák el Donald Trump múlt havi, levélszavazatokról szóló bejegyzését is. Trump akkor azt állította, hogy a levélszavazatok - amelyek széleskörű kiterjesztését a járványügyi helyzetre hivatkozva sokan szorgalmazzák - növelik a választási visszaélések kockázatát. Az üzenet a rivális Twitteren is megjelent, amely fel is hívta felhasználói figyelmét, hogy ellenőrizzék az ominózus bejegyzés valóságtartalmát.



A Facebookot sokan bírálták az elmúlt hetekben azért, mert nem lépett fel az elnök lázító hangvételű posztjaival szemben.



Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója leszögezte: az új szabályozás alól a politikusok sem jelentenek kivételt. Zuckerberg hozzátette: a jövőben letiltják mindazokat a rasszista és diszkriminatív hirdetményeket, amelyek valamely faji vagy vallási hovatartozás, szexuális orientáció vagy bevándorlói státusz alapján megnevezett csoportot mások biztonságát vagy egészségét veszélyeztető fenyegetésként tüntetnek fel.



A rendőri brutalitás következtében május 25-én elhunyt fekete férfi, George Floyd halálát követően amerikai polgárjogi csoportok bojkottot hirdettek a gyűlöletkeltő reklámok ellen. Céljuk az volt, hogy a félretájékoztatás és a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre szorítsák az online platformokat.



A Facebook és a Twitter részvényárfolyama is esett azt követően, hogy az Unilever - az amerikai elnökválasztás kampányában tapasztalt megosztásra és gyűlöletkeltésre hivatkozva - bejelentette, az év hátralévő részében felfüggeszti hirdetéseit a szóban forgó felületeken. A reklámbojkotthoz eddig több mint 90 hirdető csatlakozott a Sleeping Giants nevű aktivistacsoport szerint.



A Coca-Cola is jelezte, hogy július 1-jétől legalább 30 napig felfüggeszti hirdetéseit a közösségi médiában. A Facebook egyik legnagyobb ügyfele, a Procter&Gamble szerdán azt ígérte, hogy felülvizsgálja az online platformokat, ahol hirdet, és felfüggeszti együttműködését azokkal, ahol gyűlöletkeltő tartalmakat talál.