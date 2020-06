Koronavírus

Szerbiában nem büntetik azokat, akik nem tartják be az intézkedéseket

A kormány válságstábja ezt elutasította, és továbbra is az emberek lelkiismeretére akarja bízni, hogy betartják-e a koronavírus-járvány megfékezésére hozott előírásokat.

Szerbia vezető járványügyi szakértője, Predrag Kon büntetést szeretett volna bevezetni azok számára, akik nem tartják be a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket, de a kormány válságstábja ezt elutasította, és továbbra is az emberek lelkiismeretére akarja bízni, hogy betartják-e a koronavírus-járvány megfékezésére hozott előírásokat.



Szerbiában az utóbbi 24 órában 13 372-ről 13 565-re emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. Pénteken egy újabb halálos áldozata volt a betegségnek, így a halottak száma 265-re emelkedett.



Koszovóban egy nap alatt 2432-ről 2494-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában két halálos áldozata volt a Covid-19 betegségnek, ezzel 44-re nőtt a halottak száma. Mivel sem az egészségügyi minisztérium, sem a kormány nem kezdeményezett eddig külön törvényt a koronavírus-járvány kezelésére vonatkozóan, ezért egy válságkezeléssel megbízott testület nyújtott be egy ilyen jogszabályra vonatkozó javaslatot a koszovói parlamentnek.



Észak-Macedóniában péntekről szombatra 5595-ről 5758-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Egy nap alatt hárman haltak bele a Covid-19 betegség szövődményeibe, és ezzel 268-ra nőtt a halálos áldozatok száma. Noha az ország pénteken megnyitotta a határait a ki- és bejövő forgalom előtt, a belügyminisztérium jelentése szerint inkább csak a bejövő forgalom indult meg jelentősen, az észak-macedónok egyelőre nem keltek útra.



Montenegróban egy nap alatt 414-ről 439-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Az Adria-parti országban két hónapja nem volt halálos áldozata a vírusnak, a járvány ideje alatt kilencen haltak bele a betegségbe.



Bosznia-Hercegovinában szombatra 3796-ról 3935-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az utóbbi 24 órában három ember halt bele a betegségbe, így a halottak száma 178. Mivel számos országba egyelőre nem léphetnek be boszniai állampolgárok, az idegenforgalmi szakemberek azt javasolják a boszniaiaknak, hogy fedezzék fel az országot, és támogassák a hazai turizmust.