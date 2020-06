Terror

Késelés Glasgowban, agyonlőtték a gyanúsítottat, rendőr a sérültek között - videó

Késeléses támadás történt péntek délután Glasgowban. A skóciai rendőrség (Police Scotland) hivatalosan megerősítette, hogy a támadással gyanúsított férfit a rendőrök a helyszínen agyonlőtték. Hét sérültet kórházba szállítottak.



Médiaértesülések szerint a támadásban hárman meghaltak, bár ezt a rendőrség pénteken késő délutánig nem erősítette meg.



Hivatalosan nem hangzott el bejelentés a támadás indítékáról sem.



Steve Johnson, a Police Scotland főparancsnok-helyettese a Twitteren közzétett beszámolójában megerősítette ugyanakkor, hogy a sérültek között van egy rendőr, akit kórházban kezelnek.







Az incidens a legnagyobb skóciai város Park Inn nevű szállodájában történt.



A szállodát jelenleg menedékkérők elszállásolására használják.



Nagy-Britanniában a szállodák zárva tartanak a koronavírus-járvány miatt, vagyis a Glasgow belvárosában lévő Park Inn hotelben sem tartózkodhattak fizetővendégek a pénteki késelés idején.



Steve Johnson főparancsnok-helyettes közölte, hogy a rendőrség ellenőrzése alá vonta a helyzetet és a lakosságot ebből az incidensből adódóan további veszély nem fenyegeti.



Hozzátette, hogy a rendőrség az agyonlőtt gyanúsítotton túl mást nem keres az incidenssel kapcsolatban.



Johnson közölte, hogy a helyszínre fegyveres rendőri egységek vonultak ki, és az incidensben megsérült rendőr is ezeknek az alakulatoknak a tagja volt.



A skóciai rendőrség főparancsnok-helyettesének tájékoztatása szerint a rendőrön kívül további hat sérültet szállítottak kórházba.



Steve Johnson hozzátette: a sérült rendőr állapota válságos, de stabil.



A múlt hét végén a dél-angliai Reading városának egyik parkjában is késeléses támadás történt, amelyben hárman meghaltak, hárman megsérültek.



Azt az incidenst a rendőrség terrorcselekménynek minősítette. A gyanúsítottat a helyszínen elfogták, a 25 éves férfi rendőrségi őrizetben van és vizsgálják elmekórtani állapotát is.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR — Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020

Reports police are dealing with a terrorist incident here in Glasgow city centre. pic.twitter.com/F8J8IGQDPd — Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020